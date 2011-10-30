Van'da esrarengiz görüntü

7,2'lik depremin ardından Van Gölü çevresindeki esrarengiz doğa olayları sürüyor

Uzmanlar, Van'daki kayıp fayın izini sürmeye devam ediyor.



Kırılmaya ışık tutacak yüzey çatlaklarını arayan jeofizik uzmanları, ilginç doğa olaylarıyla karşılaştı.



Erciş'teki bataklık alanın ardından, Van Gölü kıyısındaki çamur yapısı da incelemeye alındı. Burada karayolunun gölle birleştiği yerin çatladığı görüldü.



Depremin yarattığı basınç nedeniyle gölün yüzlerce metre derinliğinden kalkan göl çamuru, gazla birlikte çatlaklardan dışarıya çıktı. Kayıp fayı arayan Jeofizik Uzmanı Mustafa Toker'e göre, bu durum deprem aktivitesinin bittiğini gösteriyor.



Toker,fay hattının bulunmasıyla, hattın ne kadar yer değiştirdiği de tespit edilebilecek.



Toker "Yeşilsu mevkiinden açığa çıkması gerekiyordu. Bu depremle fay açığa çıktı ve ters bindirme denilen deprem oluştu. Fay kırığını bulduğumuzda fayın ne kadar ötelendiğini buluruz. Buradaki miktardan da fayın ne kadar yer değiştirdiğini buluruz" diye konuştu.