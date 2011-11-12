Van'da Enkaz Altında Kalan 2 Gazeteci Ölü Bulundu

Van’da çarşamba gecesi meydana gelen ikinci depreme otelde haber yazarken yakalanan ve enkaz altında kalan DHA muhabiri iki gazetecinin cesetlerine ulaşıldı.
DHA Diyarbakır muhabiri Cem Emir’in cesedi gece yarısı, Van muhabiri Sebahattin Yılmaz’ın cansız bedeni ise sabaha yakın enkaz altından çıkarıldı.
Van’da 23 Ekim’de meydana gelen 7.2’lik depremin ardından bölgedeki gelişmeleri kamuoyuna aktaran gazeteciler, çarşamba gecesi meydana gelen ikinci depreme, hasarlı olmasına rağmen
kullanılmaya devam eden otelde yakalanmış ve onlarca kişiyle birlikte enkaz altında kalmıştı.