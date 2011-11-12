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Van'da Enkaz Altında Kalan 2 Gazeteci Ölü Bulundu

DHA muhabiri iki gazetecinin cesetlerine ulaşıldı

Van'da Enkaz Altında Kalan 2 Gazeteci Ölü Bulundu

DHA muhabiri iki gazetecinin cesetlerine ulaşıldı

12 Kasım 2011 Cumartesi 10:04
Van'da Enkaz Altında Kalan 2 Gazeteci Ölü Bulundu
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Van’da çarşamba gecesi meydana gelen ikinci depreme otelde haber yazarken yakalanan ve enkaz altında kalan DHA muhabiri iki gazetecinin cesetlerine ulaşıldı.

DHA Diyarbakır muhabiri Cem Emir’in cesedi gece yarısı, Van muhabiri Sebahattin Yılmaz’ın cansız bedeni ise sabaha yakın enkaz altından çıkarıldı.

Van’da 23 Ekim’de meydana gelen 7.2’lik depremin ardından bölgedeki gelişmeleri kamuoyuna aktaran gazeteciler, çarşamba gecesi meydana gelen ikinci depreme, hasarlı olmasına rağmen

kullanılmaya devam eden otelde yakalanmış ve onlarca kişiyle birlikte enkaz altında kalmıştı.

Son Güncelleme: 12.11.2011 10:04
Anahtar Kelimeler:
GazeteciDepremEnkazVan
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