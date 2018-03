Van'da dana kestirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gibi bayramın birinci gününü Van'da geçirdi. Sabah tarifeli uçakla Van'a gelen Kemal Kılıçdaroğlu, havaalanından karayolu ile Erciş'e geçti. Erciş'te gezi ve incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, ardından Van'a gelerek depremzedeler için dana kestirdi.

Kesim esnasında Et Balık Kombinası'nın kesim kısmında bulunan diğer danalar, Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin bulunduğu alana doğru kaçmaya başladı. Kılıçdaroğlu çifti, korumalar tarafından çembere alınarak korundu.



Erciş ziyareti ardından Van'a gelen Kılıçdaroğlu çifti, Van'da ilk olarak Et ve Balık Kombinası'na geçti. Burada Kılıçdaroğlu'nun depremzedeler için aldığı dananın kesileceği sırada, Et Balık Kombinasında tehlikeli anlar yaşandı. Kılıçdaroğlu, kestireceği kurbanın bulunduğu alanda kesimin yapılmasını beklerken, Et Balık Kombinasının kesim kısmında bulunan diğer danalar, Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin bulunduğu alana doğru kaçmaya başladı. Kılıçdaroğlu çifti, korumalar tarafından çembere alınarak korunurken, kaçan danalar da görevliler tarafından tekrar kesilecekleri alana alındı. Güvenliğin sağlanmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun kurbanı dualar eşliğinde kesildi.

Et Balık Kombinasının ardından depremzeler için kurulan çadır kente geçen Kılıçdaroğlu, burada depremzedelerle görüşerek sıkıntılarını dinledi. Kendisini çadırında çay içmeye davet eden Özcan Yıldız'ın davetini kırmayan Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin ve Ensar Ögüt ile birlikte çadırda depremzedelerle çay içip sohbet etti.

Çadır kent ziyaretinin ardından, BDP'li Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'yı da makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, depremzedeler için CHP tarafından verilen yemeğe katıldı.