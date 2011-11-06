Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Van'da dana kestirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gibi bayramın birinci gününü Van'da geçirdi

Van'da dana kestirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gibi bayramın birinci gününü Van'da geçirdi

06 Kasım 2011 Pazar 23:05
Van'da dana kestirdi.
banner238

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gibi bayramın birinci gününü Van'da geçirdi. Sabah tarifeli uçakla Van'a gelen Kemal Kılıçdaroğlu, havaalanından karayolu ile Erciş'e geçti. Erciş'te gezi ve incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, ardından Van'a gelerek depremzedeler için dana kestirdi.
Kesim esnasında Et Balık Kombinası'nın kesim kısmında bulunan diğer danalar, Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin bulunduğu alana doğru kaçmaya başladı. Kılıçdaroğlu çifti, korumalar tarafından çembere alınarak korundu.


Erciş ziyareti ardından Van'a gelen Kılıçdaroğlu çifti, Van'da ilk olarak Et ve Balık Kombinası'na geçti. Burada Kılıçdaroğlu'nun depremzedeler için aldığı dananın kesileceği sırada, Et Balık Kombinasında tehlikeli anlar yaşandı. Kılıçdaroğlu, kestireceği kurbanın bulunduğu alanda kesimin yapılmasını beklerken, Et Balık Kombinasının kesim kısmında bulunan diğer danalar, Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin bulunduğu alana doğru kaçmaya başladı. Kılıçdaroğlu çifti, korumalar tarafından çembere alınarak korunurken, kaçan danalar da görevliler tarafından tekrar kesilecekleri alana alındı. Güvenliğin sağlanmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun kurbanı dualar eşliğinde kesildi.

Et Balık Kombinasının ardından depremzeler için kurulan çadır kente geçen Kılıçdaroğlu, burada depremzedelerle görüşerek sıkıntılarını dinledi. Kendisini çadırında çay içmeye davet eden Özcan Yıldız'ın davetini kırmayan Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin ve Ensar Ögüt ile birlikte çadırda depremzedelerle çay içip sohbet etti.
Çadır kent ziyaretinin ardından, BDP'li Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'yı da makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, depremzedeler için CHP tarafından verilen yemeğe katıldı.

Son Güncelleme: 06.11.2011 23:05
Anahtar Kelimeler:
CHPKılıçdaroğluKemalVanBayramKurban
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim