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Van'da artçılar ve soğuk hava!

7.2’lik depremin vurduğu Van, beşik gibi sallanmaya devam ediyor...

Van'da artçılar ve soğuk hava!

7.2’lik depremin vurduğu Van, beşik gibi sallanmaya devam ediyor...

24 Ekim 2011 Pazartesi 09:30
Van'da artçılar ve soğuk hava!
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7.2’lik depremin vurduğu Van, beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bir diğer kötü haber de kar yağışının yaklaşmakta olması. Sadece Van'da 1000 yaralının hastanelerde tedavi altına alındığı belirtiliyor. Bitlis, Erzurum, Iğdır ve Ağrı'ya da sevkler yapılıyor.

Gece boyunca sarsıntıların devam ettiği kentte, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Van'da dün meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı sarsıntılar gece boyunca devam etti. Vatandaşlar, geceyi valilik bahçesinde, parklarda, binalardan uzak boş alanlarda ve Et-Balık Kurumu bahçesinde kurulan çadır kentte geçirdi.

Ateş yakarak ısınmaya çalışan vatandaşlar, sabah namazını camilerde kıldı. Öte yandan, İl Afet Acil Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yurdun çeşitli illerinden gelen yaklaşık 650 kişilik arama kurtarma ekipleri Erciş ilçesinde, Azerbaycan ve İran ekiplerinin yer aldığı yaklaşık 300 kişilik ekip de Van'da çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Turkcell Genel Müdürlüğünce, 3 adet mobil uydu 1 iletişim aracının gönderildiği, Antalya'dan ise 4 ton gıda ve 7 bin kişilik kumanyanın Van'a doğru yola çıktığı öğrenildi. Diğer illerden yola çıkan arama kurtarma ekiplerinin de sabah saatlerinde bölgeye ulaşacağı ve çalışmalara destek vereceği kaydedildi.

5.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI Ekiplerin çalışmalarında endişe yaratan ve vatandaşlara panik yaşatan artçı sarsıntılarsa devam ediyor. Saat 23.45’te, büyük depremin ardından meydana gelen en büyük sarsıntı gerçekleşti ve büyüklüğü 5.7'ydi. Yetkililerden, vatandaşların binalara girmemesi yönünde uyarılar gelmeye devam ediyor. Merkezi Torbalı köyü olan 7.2’lik depremin ardından, Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre bölgede 13.48'de 5.4, 13.56'da 5.5, 14.32'de 5.5, 21.10'da ise 5.0 büyüklüklerinde 4 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin ardından bölgede kaydedilen 2.7'nin üzerindeki artçı sarsıntıların sayısı ise 118'e ulaştı.

KÖTÜ HABER: KAR GELİYOR Deprem bölgesindeki bir diğer sorun da havanın soğukluğu. Şu an 0 derecelere yakın bir sıcaklık söz konusuyken, bugün yağış beklenmiyor. Yarın yağmur, çarşamba günü de kar yağışı öngörülürken, perşembe günkü yağışların ardından bölgenin cuma günü ve hafta sonu yağışsız ve nispeten daha sıcak olması bekleniyor.

Son Güncelleme: 24.10.2011 09:30
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDepremVanSoğukErcişArtçı
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