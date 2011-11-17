Van'da 7 dk arayla 2 deprem

Van'da saat 14:31'de merkez üssü Özyurt olan 3.5 büyüklüğünde ve 14.38'de merkez üssü Çolpan olan 4.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Van merkeze bağlı Çolpan'da 4.7 büyüklüğünde orta şiddetli deprem kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 14.38'de Çolpan'da 4.7 büyüklüğünde orta şiddetli bir sarsıntı oluştu.

Saat 14.31'de de merkez üssü Özyurt'ta 3.5 büyüklüğünde çok hafif şiddette deprem meydana geldi