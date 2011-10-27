Van'da 1,5 ay içinde çadır kalmayacak!

Kızılay'dan, Mevlana Evleri'nin köylere dağıtıldığı, en geç 45 gün içinde Van ve Erciş'teki depremzedelerin konteyner kentlere yerleşmiş olacağı açıklaması geldi.

Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı, Van'ın Erciş ilçesinde çadırkentleri gezen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bölgede hemen hemen her şeyin kontrol altında olduğunu söyleyen Taşlı, şu ana kadar kurulan ve dağıtılan çadır sayısının 9 bini aştığını söyledi. En geç 1,5 ay içinde Van ve Erciş'te konteyner kentlerin kurulmuş olacağını söyleyen Taşlı, Mevlana Evleri'nin de köylere dağıtıldığını söyledi.

Taşlı şunları söyledi: Daha sonra da Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ burada kalıcı konutları yapacak. Onlar da iddialılar, Simav'da olduğu gibi çok kısa sürede yapacaklar. Böylece bir daha yaşamamak üzere bu afetten kurtulacağız. Hemen hemen her evin önünde bir çadır var. Şimdi ikinci kademe hizmetlere başlayacağız... Yavaş yavaş çadır içi malzemeleri ve diğer malzemeleri dağıtmaya başlayacağız. Daha önce 4. günden itibaren afet yönetiminin her şeyi kontrolü altına alacağını söyledik.

Daha o saatler gelmeden hemen hemen her şey kontrol altına girmeye başladı. Erciş halkıyla beraber afeti yendik. Bundan sonra Erciş halkına daha güzel hizmetler vereceğiz. Hem Van'da hem de Erciş'te evi yıkılan veya hasar nedeniyle yıkılacak olanlara konteyner kent kuracağız. Afet geçici barınma konutları. İnşallah 1-1,5 ay içinde vatandaşları o konutlara geçireceğiz. Bunların içinde tuvaleti, banyosu ve mutfağı var. Aile yeniden mahremiyetine kavuşacak ve sıcak bir yuvası olacak.

MEVLANA EVLERİ KÖYLERE 2 bin 350 Mevlana Evi var ve bunları Van'ın köylerine dağıtıyoruz. Gelecek 3-4 gün içinde burada bu sorunları değil, başka sorunları tartışacağız. Geçici konut yerlerini, kalıcı konutları tartışacağız. Afet yönetimi bu seyri takip ediyor. Burada da doğru yolda, doğru yönde gidiyoruz. Sayın Başbakanımızın belirttiği üzere yanlış bilgilendirme çok. Yanlış bilgi üretip kaos oluşturmayı amaçlayanlar çok.

Sayın Başbakanımız Kızılay'a ve bütün afetçilere teşekkür etmiş. Başbakanımızın bu teşekkürü bizi mutlu etti, bize yeniden güç verdi. Bütün hızımızla çalışmaya devam ediyoruz.''