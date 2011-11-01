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Van'a Yardım İçin Kermes

Deprem felaketinden zarar görenlere yardımda bulunmak amacıyla yarın “Yiyecek ve Eşya Kermesi” düzenleyecek

Van'a Yardım İçin Kermes

Deprem felaketinden zarar görenlere yardımda bulunmak amacıyla yarın “Yiyecek ve Eşya Kermesi” düzenleyecek

01 Kasım 2011 Salı 15:50
Van'a Yardım İçin Kermes
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçesi Kadın Kolları, Van ve çevresinde yaşanan deprem felaketinden zarar görenlere  yardımda bulunmak amacıyla yarın “Yiyecek ve Eşya Kermesi” düzenleyecek.

Başbakan İrsen Küçük’ün eşi Gülin Küçük’ün destek ve himayelerinde düzenlenecek kermes, 10.00 - 17.00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Meydanı’nda  yer alacak.

Kermesle ilgili açıklama yapan UBP Kadın Kolları Başkanı Süreyya Gürses, depremde hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin acısını yüreklerinde hissettiklerini ve paylaştıklarını belirterek, “Onların

sıkıntılarına bir nebze de olsa katkı koymak, yanlarında olduğumuzu hissettirmek için yiyecek ve eşya kermesi düzenliyoruz” dedi.

Elde edilecek tüm gelirin Başbakanlık tarafından düzenlenen “Van Depremi Yardım Kampanyası”na yatırılarak depremzedelere ulaştırılacağını belirten Gürses, etkinliğe destek beklediklerini vurguladı.

Son Güncelleme: 01.11.2011 15:50
Anahtar Kelimeler:
UbpDepremVanKermesFelaket
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