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Van'a ilk yardım Azerbaycan'dan

Azerbaycan, deprem bölgesine ilk dış yardımı gönderen ülke oldu. Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in...

Van'a ilk yardım Azerbaycan'dan

Azerbaycan, deprem bölgesine ilk dış yardımı gönderen ülke oldu. Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in...

24 Ekim 2011 Pazartesi 07:58
Van'a ilk yardım Azerbaycan'dan
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Azerbaycan, deprem bölgesine ilk dış yardımı gönderen ülke oldu. Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla, kardeş ülke Azerbaycan’ın Acil Durumlar Bakanlığı birkaç saat içinde ülkemizdeki depremzedelere yardım için 2 uçak malzeme ve 140 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.

İzmir Aliağa’daki PETKİM kompleksinde kurulacak Star Rafinerisi’nin salı günü yapılacak temel atma töreni için Türkiye’ye gelecek olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, acil olarak deprem bölgesi Van’a yardım ulaştırdı.

Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla, kardeş ülke Azerbaycan’ın Acil Durumlar Bakanlığı birkaç saat içinde ülkemizdeki depremzedelere yardım için 2 uçak malzeme ve 140 kişilik arama kurtarma ekibi, Bakü’den havalandı. Azerbaycan’dan kurtarma ve sağlık ekipleriyle yardım malzemesi getiren uçak bu akşam Van Havaalanı’na indi.

Uçaklarda bulunanlar ise şöyle: Birinci uçak: 140 kişilik uluslararası standartlarda ekipmanları ile birlikte özel eğitimli kurtarma ekipleri Özel kurtarma köpekleri Özel kesme, kaldırma, kırma, çıkarma aletleri İkinci uçak: 2 özel sahra mobil mutfağı 150 çadır 2500 battaniye 750 yatak tulumu

İRAN YARDIMA KOŞTU İran'ın Hoy Valisi Gullam Hüseyin Emari başkanlığındaki arama-kurtarma ekibi de Van'a ulaştı. Emari, Van'a 208 çadır, bin 500 battaniye ve muhtelif gıda malzemeleri getirdiklerini söyledi.

Emari ayrıca, 5 ambulans ve 18 kişilik acil yardım ekibinin de Van'a geldiğini, ihtiyaç duyulması halinde sahra hastanesi de kurmayı planladıklarını ifade etti.

Son Güncelleme: 24.10.2011 07:58
Anahtar Kelimeler:
DepremYardımVanAzerbeycan
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