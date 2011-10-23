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Van Gölü taşabilir

CNN International, 7.2'lik depremin ardından Van Gölü hakkında uyarıda bulundu.

Van Gölü taşabilir

CNN International, 7.2'lik depremin ardından Van Gölü hakkında uyarıda bulundu.

23 Ekim 2011 Pazar 22:35
Van Gölü taşabilir
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Van’da meydana gelen güçlü deprem, tüm dünyada yankı buldu. CNN International, “Türkiye’yi en az son 10 yılın en güçlü depremin vurduğu”nu belirtirken, Van Gölü’nden su taşması olasılığının kaygı yarattığını da bildirdi.

 

CNN International’ın meteoroloji uzmanı Reynolds Wolf, Van için “bölge, bu tür sismik hareketlere yabancı değil” derken, yine Pazar günü meydana gelen depremin büyük olarak değerlendirildiğini söyledi.

 

Türkiye’de bundan önceki büyük depremlerin 1999 yılında meydana geldiğini ve toplam 17 bin 984 insanın ölümüne yol açtığını kaydeden CNN, yine Reynold Wolf'un “Bir kaygı da, başta Batı tarafı olmak üzere, yakın bölgelere su taşmasına neden olabilecek, Van Gölü boyunca suyun yer değişmesidir” değerlendirmesini aktardı.

Son Güncelleme: 23.10.2011 22:35
Anahtar Kelimeler:
DepremVanGölü
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