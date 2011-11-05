VAN BAYRAMI OLSUN

Kurban Bayramı mesajında Van ve Hakkâri Çukurca'da yaşanan terör saldırısına vurgu yaptı. Her iki acı olay sebebiyle Türkiye'nin bayrama buruk girdiğini belirten Erdoğan, "Birbirimizin yaralarını saralım birbirimizin imdadına koşalım sevinçte de kederde de bir olduğumuzu gösterelim. Bilhassa bu mübarek kurban Bayramını Van'ın bayramı haline getirmek için özel bir ihtimam özel çaba gösterelim. Bayramlar bunun için vardır. İnanıyorum bu bayramda da bu ruhu gösterecek, birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılacak Van başta olmak üzere bu ülkenin dört bir yanında yeniden ocaklarımızı şenlendireceğiz." dedi.

Başbakan Erdoğan, bayram mesajına bütün milletin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularla kutladığını belirterek başladı.

Bayramın tüm insanlık için barış huzur ve refaha vesile olmasını dileyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Gönül isterdi ki bu bayramı daha bir coşkuyla heyecanla kutlayalım. Ne var ki önce Çukurca'da güvenlik güçlerimize düzenlenen hain saldırı, ardından Van'da 7.2 büyüklüğündeki şiddetli deprem, bayram sevincimizi gölgeledi. Bayrama buruk şekilde girmemize neden oldu. Yine her iki acı tecrübe karşısında da aziz milletimizin tek yürek tek ses tek vücut olması özellikle Van'daki depremin yaralarını sarabilmek için topyekün seferber olması anlamlı bir tablonun oluşmasına vesile oldu. Hatırlayacağınız üzere geçen Ramazan Bayramı'nda Afrika kıtasında yaşanan insanlık dramını sona erdirmek için büyük bir vicdan ve şefkat hareketi başlatmıştık. Dünyanın sırt çevirdiği görmezden geldiği insanlık dramı için Türkiye büyük bir insanlık dersi vermiştir. Son 60 yılın en büyük kuraklık eve açlık tehlikesiyle boğuşan Somali Türkiye'nin yardımlarıyla hayata tutundu. Geleceği dair umutlarını tazeledi. Aziz milletimiz bu kez Van'da kendi vatandaşlarımızın başına gelenler için büyük bir yardım seferberliği başlatmıştır. Her iki hadisede aziz milletimizin hiçbir insanlık dramına kayıtız suskun sağır kalmadığını ırk dil din mezhep ayrımı gözetmeksizin dünyadaki bütün muhtaçların yardımına aşkla şevkle koşturduğunu açıkça ortaya koymuştur. " ifadelerini kullandı.



"BAYRAMI YARALARIMIZI SARMAK İÇİN FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUM"

Türkiye'de yaşayanları 'Komşusu açken tok yatmayı içine sindiremeyen hicap duyan medeniyetin mensupları' olarak nitelendiren Erdoğan, bayramda birlik beraberlik mesajı verdi.

Erdoğan, mesajında, "Komşumuz bayram edemezken bizim bayram etmemizin ehemmiyeti olamaz. Bütün vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Bizler ardı ardına yaşadığımız sıkıntılarla güçler ve acı tecrübelerle bu bayrama buruk girmiş olabiliriz. Lakin bu bayramı yaralarımızı sarmak için bir fırsat olduğunu unutmayalım. Bayramı kardeşliğimiz birliğimiz beraberliğimiz pekiştirilmesi için fırsat olarak görüyorum. Zira bayramlaşmak barışmaktır. Bayramlaşmak kucaklaşmak, yardımlaşmaktır. Bayramlar sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günlerdir. Bayram paylaştıkça anlam kazanır. Onun için gelin mübarek kurban bayramında birbirimize daha bir candan sarılalım. Birbirimizin yaralarını saralım birbirimizin imdadına koşalım sevinçte de kederde de bir olduğumuzu gösterelim. Bilhassa bu mübarek Kurban Bayramı'nı Van'ın bayramı haline getirmek için özel bir ihtimam özel çaba gösterelim. Bayramlar bunun için vardır. Varlık sahibinin ihtiyaç sahibini hayırseverlerin yetimleri sevindirmesi için bir fırsattır. Bizi asırlardır birbirimize bağlayan bu birbirimize kardeş kılan yardımlaşma ve dayanışma ruhudur. İnanıyorum bu bayramda da bu ruhu gösterecek, birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılacak Van başta olmak üzere bu ülkenin dört bir yanında yeniden ocaklarımızı şenlendireceğiz. Gözyaşlarını silerek insanlarımızın yüzünü yeniden güldüreceğiz. Bu düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını tekrar tebrik ediyorum. Huzur dolu sükûn dolu bayram geçirmenizi Allah'tan temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.