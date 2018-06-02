banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99171
ALTIN
193.489
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2207
EURO
5.3613
MS Derneği’nin Olağan Genel Kurulu Yapıldı...
MS Derneği’nin Olağan Genel Kurulu...
Öğrenci yurdunda yangın
ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
İş aletlerini çaldı, tutuklandı
İŞ ALETLERİNİ ÇALDI, TUTUKLANDI
banner282
Flaş Haber
Öğrenci yurdunda yangın
Kapat

Valizin içinde şoke eden görüntü

İngiltere'de çevirmeye takılan bir aracın bagajında valizin içinde ülkeye girmeye çalışan Vietnamlı genç yakalandı. Sağlık durumu kötü olan genç hastaneye kaldırıldı.

Valizin içinde şoke eden görüntü

İngiltere'de çevirmeye takılan bir aracın bagajında valizin içinde ülkeye girmeye çalışan Vietnamlı genç yakalandı. Sağlık durumu kötü olan genç hastaneye kaldırıldı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 23:23
Valizin içinde şoke eden görüntü

İngiltere’ye bir aracın bagajındaki valizle girmeye çalışan Vietnamlı genç hastaneye kaldırıldı.

İNGİLİZ SINIR GÜCÜ YETKİLİLERİ ŞÜPHELİ ARAÇTA ARAMA YAPTI

BBC’nin haberine göre, İngiltere Sınır Gücü yetkilileri, Dover Limanı’nda şüphe üzerine bir arabayı durdurarak arama yaptı.

banner277
VİETNAMLI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Arama sırasında aracın bagajındaki valizin içinde 16 yaşlarında bir genç bulundu. Sağlık durumunun iyi olmaması nedeniyle genç hastaneye kaldırıldı.

ARACIN SÜRÜCÜSÜ İNSAN KAÇAKÇIĞI SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Aracın sürücüsü Romanyalı Andrei Iancu’nun insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tartışma yaratan kapaktan sonra Suudi Prenses kendini savundu
Tartışma yaratan kapaktan sonra Suudi Prenses kendini savundu
ABD’de marul kaynaklı koli basili salgını büyüyor: 5 ölü
ABD’de marul kaynaklı koli basili salgını büyüyor: 5 ölü
Dünya futbolunu şoke eden ölüm!
Dünya futbolunu şoke eden ölüm!
Afganistan'da Amerikan Askeri Üniformalı Teröristler Öldürüldü...
Afganistan'da Amerikan Askeri Üniformalı Teröristler Öldürüldü...
İspanya'nın Yeni Başbakanı Sanchez Yemin Etti
İspanya'nın Yeni Başbakanı Sanchez Yemin Etti
Hawaii'de Lavlar 87 Evi Kül Etti
Hawaii'de Lavlar 87 Evi Kül Etti
Esed Rejimi ve YPG/PKK Petrol Takasında Anlaştı
Esed Rejimi ve YPG/PKK Petrol Takasında Anlaştı
EL-Halil'de Bir Filistinli Şehit Edildi
EL-Halil'de Bir Filistinli Şehit Edildi
"Filistin Dışişleri Bakanı Meliki: “ABD'nin BMGK Tasarısını vetosu Ahlaki Çöküş ve Siyasi Körlüktür”
"Filistin Dışişleri Bakanı Meliki: “ABD'nin BMGK Tasarısını vetosu Ahlaki Çöküş ve Siyasi Körlüktür”
ABD'den Çin'in Güney Çin Denizi Adalarını Askerileştirmesine Tepki
ABD'den Çin'in Güney Çin Denizi Adalarını Askerileştirmesine Tepki

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim