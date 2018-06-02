Valizin içinde şoke eden görüntü

İngiltere’ye bir aracın bagajındaki valizle girmeye çalışan Vietnamlı genç hastaneye kaldırıldı.

İNGİLİZ SINIR GÜCÜ YETKİLİLERİ ŞÜPHELİ ARAÇTA ARAMA YAPTI

BBC’nin haberine göre, İngiltere Sınır Gücü yetkilileri, Dover Limanı’nda şüphe üzerine bir arabayı durdurarak arama yaptı.

Arama sırasında aracın bagajındaki valizin içinde 16 yaşlarında bir genç bulundu. Sağlık durumunun iyi olmaması nedeniyle genç hastaneye kaldırıldı.

ARACIN SÜRÜCÜSÜ İNSAN KAÇAKÇIĞI SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Aracın sürücüsü Romanyalı Andrei Iancu’nun insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.