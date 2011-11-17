Vakıflar Avrupa'da Temsil Edildi

Vakıflar İdaresi, asli üyesi olduğu Avrupa Vakıflar Merkezi’nin Brüksel’de düzenlenen sonbahar toplantısına katıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, Vakıflar Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade’nin katıldığı Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’ndeki toplantıda, Avrupa Vakıflar Merkezi Yönetim

Kurulu Başkanı ve Yönetim Komitesi üyeleri seçiminin yanı sıra birliğin verimliliği ve yönetim şekline ilişkin fikir alışverişleri de yapıldı.



Avrupa Vakıflar Merkezi üyesi 150 vakıf yöneticisinin katıldığı ve ilk kez düzenlenen EFC/DAFNE sonbahar toplantısında, Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) ve DAFNE üyeleri biraraya getirilerek, ortak sorunlara

çözüm bulunması ve verimliliğin artırılması konularında çalışma başlatılırken; Avrupa Vakıflar Merkezi’nin “en yaşlı ve en köklü üyesi” olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni temsilen Genel Müdür Mustafa Kemal

Kaymakamzade’nin de toplantılarda “aktif rol üstlenerek” konulara ilişkin yapılan oylamalarda oy kullandığı kaydedildi.

Toplantıda Avrupa Vakıflar Merkezi’nin 2012 bütçesi de onaylandı.