ABD'nin New York kentinde yaşayan 26 yaşındaki model Desiree Gibbon, Jamaika'da boğazı kesilerek öldürüldü.Montego Körfezi çevresinde yer alan Anchovy kasabasında yaşayanlar, genç kadının cesedini yol kenarına atılmış halde buldu. Gibbon'un üstündeki elbiseler tamamen kana bulanmıştı, polisler otel yetkililerinin gösterdiği fotoğraf sayesinde cesedi teşhis edebildi.Amerikan medyası, Gibbon'un Ekim ayında Jamaika'ya üç aylık vizeyle gittiğini ve iş aradığını bildiriyor.Karayipler'deki ada ülkesi Jamaika'da polisler genç modeli kimin öldürdüğünü araştırıyor.

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