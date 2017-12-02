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Şehir eşkiyaları !

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02 Aralık 2017 Cumartesi 11:54

VAHŞET!

Üstündeki elbiseler tamamen kana bulanmıştı, polisler otel yetkililerinin gösterdiği fotoğraf sayesinde cesedi teşhis edebildi.

VAHŞET!
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 ABD New York'tan Jamaika'ya iş aramaya giden 26 yaşındaki genç kadının cesedi güçlükle teşhis edilebildi.

ABD'nin New York kentinde yaşayan 26 yaşındaki model Desiree Gibbon, Jamaika'da boğazı kesilerek öldürüldü.

Montego Körfezi çevresinde yer alan Anchovy kasabasında yaşayanlar, genç kadının cesedini yol kenarına atılmış halde buldu. Gibbon'un üstündeki elbiseler tamamen kana bulanmıştı, polisler otel yetkililerinin gösterdiği fotoğraf sayesinde cesedi teşhis edebildi.

Amerikan medyası, Gibbon'un Ekim ayında Jamaika'ya üç aylık vizeyle gittiğini ve iş aradığını bildiriyor.Karayipler'deki ada ülkesi Jamaika'da polisler genç modeli kimin öldürdüğünü araştırıyor.
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