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Vahşet! Çocukların kalpleri sökülmüş

Peru'da Chimu medeniyetine ait 600 yıllık mezarlar bulan arkeologlar, 56 çocuğun daha kalplerinin sökülerek kurban edildiğini ortaya çıkardı.

Vahşet! Çocukların kalpleri sökülmüş

Peru'da Chimu medeniyetine ait 600 yıllık mezarlar bulan arkeologlar, 56 çocuğun daha kalplerinin sökülerek kurban edildiğini ortaya çıkardı.

09 Haziran 2018 Cumartesi 18:27
Vahşet! Çocukların kalpleri sökülmüş

Peru'nun Trujillo kenti yakınlarında nisan ayında bulunan çocuk iskeletlerine yenileri eklendi. O dönem ortaya çıkarılan bulgularda 140 çocuğa ait mezarlar bulunmuş ve çocukların belirli bir ritüel kapsamında kurban edildikleri belirlenmişti.

KALPLERİ ÇIKARILMIŞ

Bölgede 600 yıl önce yaşadığı düşünülen Chimu medeniyetine ait mezarlardaki çocukların, göğüs hizasında kesiklerle öldürüldüğü ve kalplerinin çıkarıldığı anlaşıldı.

56 ÇOCUĞUN DAHA İSKELETİNE ULAŞILDI

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2 ay boyunca devam eden çalışmalarda yeni mezarlar da bulundu. Geçtiğimiz günlerde yeni bilgilerin ışığında basın toplantısı düzenleyen uzmanlar, 56 çocuğun iskeletine daha ulaştıklarını açıkladı.

KURBAN EDİLMİŞLER

Çocukların kurban edildikleri fikrinin daha da güçlendiğini belirten uzmanlar, Chimu medeniyetinin o dönem güçlü bir sel felaketiyle mücadele ettiğini ve bu durumdan kurtulabilmek için çocukları kurban ettiklerini ifade etti.

Tulane Üniversitesi’nden Profesör John Verano, ulaşılan kemiklerin 5-14 yaşları arasındaki çocuklara ait olduğunu söyledi.

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