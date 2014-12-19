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Vahşet! 8 Çocuk Bir Evde Ölü Bulundu.

Adres yine Avustralya ve Cairns kentindeki saldırıyla ilgili bilgiler henüz netleşmiş değil.

Vahşet! 8 Çocuk Bir Evde Ölü Bulundu.

Adres yine Avustralya ve Cairns kentindeki saldırıyla ilgili bilgiler henüz netleşmiş değil.

19 Aralık 2014 Cuma 09:28
Vahşet! 8 Çocuk Bir Evde Ölü Bulundu.
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Avustralya, saldırganla birlikte 3 kişinin ölümüne neden olan kafe saldırısının yasını tutarken, bir başka saldırı haberiyle sarsıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Cairns kentinde bir evde meydana gelen bıçaklı saldırıda, 8 çocuk öldü, bir kadın yaralandı.

Avustralya polisinin duyurduğu saldırının kim tarafından ve ne amaçla gerçekleştirildiği henüz net değil.

Polis tarafından bir açıklama yapılmazken, Avustralya basınında yer alan haberlere göre, olay, yerel saatle Sabah 10.00 sıralarında ortaya çıktı. İddialara göre, Noel tatili için ziyerete gelen bir kişi evdeki cesetlerle karşılaştı.

Hepsi kardeş olan kurbanlardan en küçüğü 18 aylık, en büyüğü ise 15 yaşında. 34 yaşında bir kadının hastanede tedavi altında alındığı ve bu kadının çocukların annesi olduğu belirtiliyor. Ayrıca komşuların verdiği bilgilere göre, üvey baba olduğu kaydedilen bir kişi de yaralı.

Cesetlerin bulunduğu ev polis tarafından Kordon altına alınırken, basın mensuplarını eve yaklaştırmayan güvenlik yetkilileri, başka bir tehlike olmadığı açıklamasında bulundu.

'Cennet' olarak tanımlanan kentte Aborjinlerin de yaşaması olayın bir kabile anlaşmazlığı olabileceği ihtimalini akıllara getirirken, aile içi şiddet olasılığı da basında dillendiriliyor.

Kabus gibi bir hafta yaşayan Avustralya'da, 4 gün önce, Sidney'de Harun Munis isimli İran asıllı saldırgan bir kafeyi basarak 10'u aşkın kişiyi 16 saat rehin tutmuştu. Polis baskını sonucu Munis dahil 3 kişi yaşamını yitirmişti. 
Son Güncelleme: 19.12.2014 09:29
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