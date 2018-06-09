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Vaftiz Töreninde Elbisesinin İpi Çözülen Davetli, Yarı Çıplak Kaldı

İsveç prensesi Madeleine'nin kızı için düzenlediği vaftiz töreninde davetlilerden biri giydiği elbisenin azizliğine uğradı.

Vaftiz Töreninde Elbisesinin İpi Çözülen Davetli, Yarı Çıplak Kaldı

İsveç prensesi Madeleine'nin kızı için düzenlediği vaftiz töreninde davetlilerden biri giydiği elbisenin azizliğine uğradı.

09 Haziran 2018 Cumartesi 21:38
Vaftiz Töreninde Elbisesinin İpi Çözülen Davetli, Yarı Çıplak Kaldı

Vaftiz Töreninde Elbisesinin İpi Çözülen Davetli, Yarı Çıplak Kaldı

İsveç prensesi Madeleine'nin kızı için düzenlediği vaftiz töreninde davetlilerden biri giydiği elbisenin azizliğine uğradı.

İsveç prensesi Madeleine ve kocası Christopher O'Neill yeni 9 Mart'ta doğan kız çocukları Adrienne için Drottningholm sarayında vaftiz töreni düzenledi. Törene tüm kraliyet ailesinin soyluları katıldı.

ELBİSENİN AZİZLİĞİNE UĞRADI

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Törende prensesin erkek yeğeni Patrick Sommerlath ile evli olan 35 yaşındaki Maline Sommerlath'in giydiği yeşil elbisesinin bel bölgesindeki bağı çözülünce elbisesi açıldı ve iç çamaşırları göründü.

 

ETRAFINDAKİLER DUVAR ÖRDÜLER

Etrafta bulunan misafiler, elbisesini düzeltmesi için Maline'nin etrafından duvar ördüler.

İşte törenden dikkat çeken kareler;

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