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Uzmanlar açıkladı: Bu gece çıplak gözle görülebilecek

Geçtiğimiz hafta bütün dünya kafasını kaldırıp kanlı Ay olarak da bilinen olayı izledi. Uzmanlar bugün ise yeni bir astonomik olayın yaşanacağını aktardı. Bu gece gökyüzüne bakanlar çıplak gözle Kırmızı Gezegen Mars'ı görebilecek.

Uzmanlar açıkladı: Bu gece çıplak gözle görülebilecek

Geçtiğimiz hafta bütün dünya kafasını kaldırıp kanlı Ay olarak da bilinen olayı izledi. Uzmanlar bugün ise yeni bir astonomik olayın yaşanacağını aktardı. Bu gece gökyüzüne bakanlar çıplak gözle Kırmızı Gezegen Mars'ı görebilecek.

31 Temmuz 2018 Salı 08:31
Uzmanlar açıkladı: Bu gece çıplak gözle görülebilecek

Mars gezegeni bugün Dünya’ya son 15 yıldaki en yakın konumunda. Bu gece Mars’ı 10 kat daha büyük ve Jüpiter’den 1,8 kat daha parlak görmek mümkün olacak. Mars ve Dünya arasındaki mesafe ise bu gece 57,6 milyon kilometreye kadar inecek.

İki gezegen arasındaki ortalama mesafe ortalamada 80,8 milyon kilometre. Yaklaşık olarak Dünya’nın yarısı büyüklüğünde olan Mars, genellikle gökyüzünde küçük bir noktadan ibaret olarak gözüküyor. Ancak bu gece Mars’ı çıplak gözle dahi gözlemlemek mümkün olacak. Amatör teleskoplarla Mars’ın yüzeyindeki detayların ve kutup buz kütlesinin görülmesi de mümkün olacak.

Kanlı Ay tutulması dünyanın farklı noktalarından gözlemlenmişti.

Kanlı Ay tutulması dünyanın farklı noktalarından gözlemlenmişti.

Ancak ABD uzay ve havacılık dairesi NASA, Mars yüzeyindeki büyük kum fırtınalarının görüşü engelleyebileceğini de hatırlatıyor. NASA’nın, bu gece Mars’ı izlemek isteyenlere birkaç tavsiyesi de var. Gün batımından hemen sonra Mars gökyüzünde güneybatı ufuk çizgisi yönünde belirecek. Ancak NASA, Güneş’in batışından birkaç saat sonra Mars’ın ufuk çizgisinin üzerine doğru yükseleceğini ve çok daha rahat biçimde görülebileceğini söylüyor.

Mars her ne kadar Dünya’ya normalden milyonlarca kilometre daha yakın olsa da bu gece de gökyüzünün en parlak gezegeni yine Venüs olacak. Ancak yine de Mars’ın kendisine has kırmızı ışıltısını uzun süredir olmadığı kadar kolay olacak.

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