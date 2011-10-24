Uzman Görüşleri ile DEPREM

Eski Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Pampal: Deprem tehlikesi çok yüksek bir yer. Çevrede daha büyük depremlere yol açabilecek fay hatları bulunuyor. Bu bölge Doğu Anadolu fayı ile Kuzey Anadolu fayının kesiştiği alana çok yakın. Böyle bir deprem, çevrede yeni yeni aktiviteleri de etkileyebilir. Ama şu anda yaşanan deprem, ana şoktur. Daha büyük deprem normal şartlarda beklenmez. Beklenecek olan 6-6,5 gibi daha küçük artçılardır. Yeni yeni bağımsız depremler de olabilir. Çünkü yakın çevrede, büyük deprem oluşturabilecek çok sayıda aktif fay var. Teyakkuzda olmakta yarar var.



Bölgenin olağan depremi



Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Deprem, bölgenin olağan depremi. Haritada Van Gölü'ne bakarsanız; sanki oturan bir koyuna benzer. Bu koyunun boyunun ucunda deprem oluştu. Bu tür yüzey biçimleri, genellikle kırıklara denk gelir. Bu kırığın yüzeyde yapmış olduğu kırık boyu 57 kilometre. Görüntüleri ilk izlediğimde, betonarme bir yapının yıkıldığını gördüm. Bir yıkımın gerçekleşmesi için yıkım gücünün 10 şiddetinde olması gerekir. O nedenle ilk etapta açıklanan 6,6 küçük geldi bana. Daha sonra ise depremin büyüklüğünün 7,2 olduğu belirlendi.



Artçılar 2-3 hafta sürecektir



Dünya Deprem Mühendisleri Birliği Başkanı Polat Gülkan: Bu boyutlarda bir deprem Türkiye şartlarında oldukça tehlikeli ve yıkıcı bir depremdir. Depremler 2-3 hafta sürecektir. Vatandaşlarımız binalardan uzak dursunlar.