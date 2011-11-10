Uzay'dan daha uzağa gitmenin önü açıldı.

NASA yetkilisi Dan Dumbacher, J-2X motorunun Uzay Fırlatma Sistemi'nin geliştirilmesi için kritik olduğunu belirterek, "Motorun yer testlerinin başarılı olması, NASA'nın yörünge ötesi keşifler için bir roket geliştirmeye bir adım daha yaklaşması demek" diye konuştu.

Mississippi'deki Stennis Uzay Merkezi'nde test sırasında uçuş koşullarının yaratılması için 500 saniye süreyle tam güçle çalıştırılan motor, süper soğuk sıvı oksijen ve sıvı hidrojenle çalışıyor.

Yaklaşık yarım yüzyıl önce Satürn 5 füzelerinde kullanılan J-2 motorlarından geliştirilen J-2X motorunun bulunacağı ilk ağır yük roketinin 2017'de fırlatılması öngörülüyor.