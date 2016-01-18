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Uzayda İlk Çiçek!

Uzayda İlk Çiçek!

18 Ocak 2016 Pazartesi 20:12
Uzayda İlk Çiçek!
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Uzayda İlk Çiçek!

Uluslararası Uzay İstasyonu’nunda (ISS) görev yapan astronotlar, tarihte ilk kez yer çekimsiz ortamda bir bitkinin çiçek açmasını sağlamayı başardıklarını açıkladı.
ABD’li astronot Scott Kelly, 13 taç yaprağına sahip turuncu bir zinya çiçeğinin fotoğrafını paylaşarak, “Uzayda yetiştirilmiş ilk çiçek karşınızda! #Uzayçiçeği #zinya #Uzaydabiryıl” yazdı ve sözlerini “Evet, uzayda başka yaşam türleri de mevcut!” diyerek tamamladı.


Amerikan Ulusal Uzay Ajansı (NASA), geçtiğimiz aylarda uzayda yetiştirilmeye çalışılan bitkilerle ilgili yayınladığı açıklamada, zinya çiçeği tohumlarının ISS’e “güzellikleri yüzünden değil, sahip oldukları özellikler yüzünden götürüldüğünü” dile getirmişti.

NASA yetkilileri, “Bu çiçek sayesinde astronotlar yerçekimsiz ortamda bitkilerin nasıl büyüyüp çiçek açtığını gözlemleyebilecek” demişti.
Astronot Scott, Aralık ayında yetiştirmeye çalıştığı zinya çiçeklerinin oldukça kötü durumda olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaşmış ve “Çiçeklerimiz pek de iyi durumda değil. Bu bir gün Mars’a kurmaya çalışacağımız koloni için kötü bir haber olabilir” demişti.

MARUL VE BUĞDAY YETİŞTİRİLMİŞTİ
Astronot ve kozmonotlar geçmişte ISS’de başarıyla marul ve buğday yetiştirmeyi başarmıştı. Ancak uzmanlar şimdiye dek bir bitkinin uzayda çiçek açmasını sağlamayı başaramamış olduklarını ve bu zinya çiçeğinin açmasını önemli bir başarı olarak gördüklerini söyledi.

ISS’in sebze yetiştirme programının lideri Trent Smith yaptığı açıklamada, “Zinya bitkisi maruldan çok daha farklı. Bu bitki çevresel koşullara karşı çok daha hassas, büyümesi maruldan çok daha uzun zaman alıyor, 60 ya da 80 gün sürüyor. Bu nedenle büyütmesi oldukça zor bir bitki” dedi.

Smith, “Bu çiçeğin açmasını ve gelişimini tamamlamasını sağlamış olmamız bir gün uzayda domates yetiştirmek için önemli bir adım” dedi.
Uzmanlar, zinya çiçeğinin açmasının bilimsel açıdan önemli ve mutluluk verici bir gelişme olmasının yanı sıra güzelliğiyle ISS’deki araştırmacıların moralini yükseltmekte de etkili olduğunu söyledi.
 
Son Güncelleme: 18.01.2016 22:16
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