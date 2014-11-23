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Uzayda Domates Yetişecek

Norveçli bilim adamları, 10 yıl sürecek yeni bir araştırma ile uzayda

Uzayda Domates Yetişecek

Norveçli bilim adamları, 10 yıl sürecek yeni bir araştırma ile uzayda

23 Kasım 2014 Pazar 14:24
Uzayda Domates Yetişecek
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Uzayda Domates Yetişecek
Norveçli bilim adamları, 10 yıl sürecek yeni bir araştırma ile uzayda sebze ve bitki yetiştirmenin imkanlarını inceleyecek. Uzayda yapılacak bahçıvanlığın uzay yolcularına oksijen ve yiyecek sağlayıp sağlamayacağı araştırılacak. İlk önce domates, marul ve soya üzerinde deneme yapılacak


Norveçli bilim insanlarından oluşan bir ekip, uzayda sebze ve bitki yetiştirmenin imkanlarını araştırıyor.

Avrupa Birliği'nin finanse ettiği 10 yıl süreli araştırma projesinde, sebzelerin uzayda nasıl yetişebileceği ile uzayda yapılacak bahçıvanlığın uzay yolcularına oksijen ve yiyecek sağlayıp sağlamayacağı araştırılacak.

Uzayda hangi sebzelerin yetiştirileceği konusunda karar verilmemiş olmakta birlikte, domates, marul ve soya üzerinde duruluyor.

2006'ten beri uzayda sebze yetiştirmeye çalışan ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bununla ilgili deneyler gerçekleştirdi. Norveçli ekibin yürüteceği zorlu araştırmada bitkilerle sebzelerin yeni ve çok farklı ortamlarla nasıl etkileşimde bulunacakları tespit edilmeye çalışılacak.

Araştırmacıların önündeki zorluklardan biri yer çekiminin çok az olduğu bir yerde bitkilerle sebzelere verilecek doğru miktardaki su ve besinleri belirleyebilmek. Bilim insanları, 2050 yılına kadar uzayda kendi kendini döndüren bir eko-sistemin hayata geçeceğini umud ediyor. 

Son Güncelleme: 23.11.2014 14:26
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