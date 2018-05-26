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Uzaya Gitmeye Hazırlanan Richard Branson Astronotluk Eğitimi Alıyor...

Virgin şirketlerinin sahibi milyarder Richard Branson, yakında uzaya gideceği için astronotluk eğitimi almaya başladı.

Uzaya Gitmeye Hazırlanan Richard Branson Astronotluk Eğitimi Alıyor...

Virgin şirketlerinin sahibi milyarder Richard Branson, yakında uzaya gideceği için astronotluk eğitimi almaya başladı.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 21:22
Uzaya Gitmeye Hazırlanan Richard Branson Astronotluk Eğitimi Alıyor...

Uzaya Gitmeye Hazırlanan Richard Branson Astronotluk Eğitimi Alıyor

Virgin şirketlerinin sahibi milyarder Richard Branson, yakında uzaya gideceği için astronotluk eğitimi almaya başladı.

67 yaşındaki İngiliz iş adamı, "Önümüzde heyecan verici zamanlar var. Yıllardan değil, aylardan bahsediyoruz. Vücudumun bu yolculuğa dayanabilmesi için fiziksel gücümü artırıyor, basınç ve yer çekimi eğitimi alıyorum" dedi.

YILLARDIR UZAY YOLCULUĞUNA YATIRIM YAPIYOR

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Branson, uzay turizmi şirketi Virgin Galactic ile 2004'ten beri ticari uzay yolculuğu programlarına yatırım yapıyor.

"MUSK İLE RAKİP DEĞİLİZ" DEDİ

Uzaya yolcu taşıyabilmek için Tesianın sahibi Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jefft Bezos ile rekabet halinde olan Branson, "Elon uzaya yük taşımak için inanılmaz şeyler yapıyor. Çok büyük roketler yapıyor. Ama ticari uzay yolculuğunda gerçek rekabet benimle Bezos arasında. Uzaya ilk yolcuyu götürme yarışında onunla burun buruna gidiyoruz" dedi.

TEST UÇUŞLARI TAMAMLANDI

Virgin Galactic, bu yılın başlarında SpaceShipTwo adlı uzay gemisiyle süpersonik test uçuşunu tamamlamıştı.

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