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Uzay Aracı Dawn İle İletişim Kesildi

DAWN\'UN SESSİZLİĞE GÖMÜLMESİYLE NASA, BU HAFTA İÇİNDE İKİNCİ UZAY ARACINI KAYBETMİŞ OLDU

Uzay Aracı Dawn İle İletişim Kesildi

DAWN\'UN SESSİZLİĞE GÖMÜLMESİYLE NASA, BU HAFTA İÇİNDE İKİNCİ UZAY ARACINI KAYBETMİŞ OLDU

02 Kasım 2018 Cuma 10:02
Uzay Aracı Dawn İle İletişim Kesildi
DAWN\'UN SESSİZLİĞE GÖMÜLMESİYLE NASA, BU HAFTA İÇİNDE İKİNCİ UZAY ARACINI KAYBETMİŞ OLDU

Cape Canaveral, 2 Kasım 18 (.): Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay aracı Dawn ile iletişimin kesildiğini duyurdu. 

NASA\'dan yapılan açıklamada, Kepler Teleskobu\'nun, derin uzaydaki 9 yıllık keşif yolculuğunun ardından emekliye ayrılmasından hemen sonra, bir süredir yakıtının azaldığı bilinen asteroit kuşağındaki Dawn\'un bu hafta komuta merkeziyle iletişiminin kesildiği belirtildi. 

Dawn\'un sessizliğe gömülmesiyle NASA, bu hafta içinde ikinci uzay aracını kaybetmiş oldu. 

Hem Kepler\'in hem de üç iyon motorla ilerleyen 11 yaşındaki Dawn\'un, tahmin edilenden daha uzun süre görev yaptığı ifade edildi.

Dawn, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bir nesnenin yörüngesine giren ilk uzay aracı olmuştu.

Uzay aracı, Vesta asteroidinin etrafında döndükten sonra cüce gezegen Ceres\'in yörüngesine girmiş, çektiği fotoğraflar Güneş Sistemi\'nin gelişimi ve tarihine ışık tutmuştu.

(AA/ID/ÖK)

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