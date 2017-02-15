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15 Şubat 2017 Çarşamba 12:32

"Uzak Bir Yıldızın Kalbi Gezegeni İçin Atıyor"

'Uzak Bir Yıldızın Kalbi Gezegeni İçin Atıyor'
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ASTRONOMLAR, İLK KEZ BİR YILDIZIN YÖRÜNGESİNDEKİ GEZEGENE KALP ÇARPINTISI GİBİ DÜZENLİ ARALIKLARLA PARLADIĞINI KEŞFETTİ 

 Astoronomlar, Dünya'dan 400 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın, yörüngesinde dönen gezegene karşılık vererek düzenli aralıklarla parladığını keşfetti.

Sonuçları "Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlanan çalışma sırasında, ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) Spitzer Uzay Teleskobu ile yapılan ve 350 saatten daha uzun süren gözlemler incelendi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) astronomlar, HAT-P-2 adı verilen yıldızın, Jüpiter'in kütlesinin 8 katı büyüklükte devasa bir gaz bulutuyla çevrili olduğu, HAT-P-2b gezegeninin, yıldızını dış merkezli bir yörüngede takip ettiği, yıldıza bir noktada aşırı derecede yaklaştığı, sonrasında çok fazla uzaklaştığını bildirdi.

Güneş Sistemi dışında bugüne kadar bilinen en büyük yıldızlardan biri olduğu belirtilen HAT-P-2'nin, HAT-P-2b'nin yörüngesel hareketine cevaben her 87 dakikada bir belli belirsiz parladığını keşfetti.

Bilim adamları, yıldızın kalp atışlarına benzer parlamalarının, gezegenin HAT-P-2'nin şeklini periyodik biçimde değiştirecek kadar büyük olmasından kaynaklanıyor olabileceği öngörüsünde bulundu.

MIT'in Dünya, Atmosfer ve Gezegen Bilimleri Bölümünden Julien de Wit, "Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin yıldızlarını heyecanlandırdığını bilemezdik, ancak çalışmada bunu keşfettik. İkisi arasındaki fiziksel bir bağ, ancak şu aşamada bunu izah edemiyoruz." ifadesini kullandı.

Ekibin, HAT-P-2b gezegeni üzerindeki ısı dağılımının haritasını çıkarmaya çalışırken yıldızın bu atımlarını keşfettiği kaydedildi.

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