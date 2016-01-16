Uyuşturucu Baronu Yakalandı

ABD BAŞKANI OBAMA, MEKSİKA DEVLET BAŞKANI NİETO’YU ARAYARAK “EL CHAPO”NUN YAKALANMASINDAN DOLAYI KUTLADI

ABD Başkanı Barack Obama’nın, “El Chapo” lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın yakalanmasından dolayı Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto’yu kutladığı bildirildi.

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, Başkan Obama, Meksika Devlet Başkanı Nieto ile telefonda görüştü.

Temmuz ayında hapishaneden ikinci kez kaçan uyuşturucu baronu Guzman’ın yakalanmasından dolayı Nieto’yu kutlayan Obama, görüşmede ayrıca ABD-Meksika sınırının güvenliğinin gözden geçirilmesi ile ekonomik konuları ele aldı.

İki lider, ABD ile Meksika arasındaki güçlü ve kalıcı ilişkinin en önemli ayaklarını “işbirlikçi ve destekleyici güvenlik dinamiğiyle derin ve güçlü ekonomik bağların” oluşturduğunda mutabık kaldı.

Trans-Pasifik Ortaklığının (TPP) onaylanmasının gerçekleştirilmesine yönelik adımların atılması gerektiği konusunda görüş birliğine varan Obama ve Nieto, ikili ilişkilerin tüm yönlerinin önemini de teyit etti.