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Üvey Kızını Öldürüp Cesediyle Cinsel İlişkiye Girdi

Cinsel ilişkiye girmek istediği üvey kızını kafasından vurdu.

Üvey Kızını Öldürüp Cesediyle Cinsel İlişkiye Girdi

Cinsel ilişkiye girmek istediği üvey kızını kafasından vurdu.

08 Aralık 2014 Pazartesi 19:18
Üvey Kızını Öldürüp Cesediyle Cinsel İlişkiye Girdi
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Üvey Kızını Öldürüp Cesediyle Cinsel İlişkiye Girdi
Cinsel ilişkiye girmek istediği üvey kızını kafasından vurdu. Kızının cesediyle ilişkiye giren adam, o anları videoya kaydetti. Cani adam daha sonra üvey kızını arka bahçesine gömdü


ABD'li bir baba üvey kızını öldürüp cesediyle cinsel ilişkiye girmek ve bunu videoya kaydetmekle suçlanıyor.
Philadelphia'da yaşanan olayda, bölge savcıları Gregory Graf isimli adamın çektiği videonun kanıt olarak sunulmasıyla Jessica Padgett'in cesediyle cinsel ilişkiye girmek için öldürdüğünün doğrulandığını bildirdi.

YENİ EVLİ VE 3 ÇOCUK ANNESİ 

Yetkililer, yeni evli ve 3 çocuk annesi Padgett'ı öldürmekle suçlandığı gün Graf'ın polislere, üvey kızıyla yatmak istediğini ve öldürdükten sonra bunu yaptığını söylediğini belirtti.

53 yaşındaki adam, 33 yaşındaki üvey kızını kafasının arkasından silahıyla vurarak öldürmekle suçlanıyor. Graf'ın bir diğer suçu ise ailesi ve arkadaşları Padgett'ı ararken cesedini saklamak olarak açıklandı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA CİNSEL İLİŞKİ

Bölge savcısı yaptığı açıklamada, polisin ele geçirdiği videoda Graf'ın cesetle cinsel ilişkide bulunduğunu belirtti ancak cinsel ilişkinin Padgett öldürüldükten sonra gerçekleştiği için idam cezası talep edilmeyeceğini söyledi. 



Graf'ın evine düzenlenen operasyonda, adamın esrar tarlası da keşfedildi.

Son Güncelleme: 08.12.2014 19:22
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Üvey Kızını Öldürüp Cesediyle Cinsel İlişkiye Girdi
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