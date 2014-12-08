Üvey Kızını Öldürüp Cesediyle Cinsel İlişkiye Girdi

Cinsel ilişkiye girmek istediği üvey kızını kafasından vurdu. Kızının cesediyle ilişkiye giren adam, o anları videoya kaydetti. Cani adam daha sonra üvey kızını arka bahçesine gömdü





ABD'li bir baba üvey kızını öldürüp cesediyle cinsel ilişkiye girmek ve bunu videoya kaydetmekle suçlanıyor.

Philadelphia'da yaşanan olayda, bölge savcıları Gregory Graf isimli adamın çektiği videonun kanıt olarak sunulmasıyla Jessica Padgett'in cesediyle cinsel ilişkiye girmek için öldürdüğünün doğrulandığını bildirdi.



YENİ EVLİ VE 3 ÇOCUK ANNESİ



Yetkililer, yeni evli ve 3 çocuk annesi Padgett'ı öldürmekle suçlandığı gün Graf'ın polislere, üvey kızıyla yatmak istediğini ve öldürdükten sonra bunu yaptığını söylediğini belirtti.

53 yaşındaki adam, 33 yaşındaki üvey kızını kafasının arkasından silahıyla vurarak öldürmekle suçlanıyor. Graf'ın bir diğer suçu ise ailesi ve arkadaşları Padgett'ı ararken cesedini saklamak olarak açıklandı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA CİNSEL İLİŞKİ



Bölge savcısı yaptığı açıklamada, polisin ele geçirdiği videoda Graf'ın cesetle cinsel ilişkide bulunduğunu belirtti ancak cinsel ilişkinin Padgett öldürüldükten sonra gerçekleştiği için idam cezası talep edilmeyeceğini söyledi.



Graf'ın evine düzenlenen operasyonda, adamın esrar tarlası da keşfedildi.