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UTECA-da "açık,kapı" günü düzenlendi!

Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi'nde (UTECA) sonraki "Açık kapı" günü düzenlendi. Sınavların gidişatını UTECA öğrencilerinin velileri ile birlikte üniversiteler, orta okulların yukarı sınıf öğrencileri ve onların ebeveynleri, QHT temsilcileri de izledi. Konuklar ayrıca üniversitedeki uygun eğitim ortamı ile de tanıştılar.

UTECA-da "açık,kapı" günü düzenlendi!

Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi'nde (UTECA) sonraki "Açık kapı" günü düzenlendi. Sınavların gidişatını UTECA öğrencilerinin velileri ile birlikte üniversiteler, orta okulların yukarı sınıf öğrencileri ve onların ebeveynleri, QHT temsilcileri de izledi. Konuklar ayrıca üniversitedeki uygun eğitim ortamı ile de tanıştılar.

27 Haziran 2018 Çarşamba 21:40
UTECA-da "açık,kapı" günü düzenlendi!

UTECA-da "Açık,kapı" günü düzenlendi!


Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi'nde (UTECA) sonraki "Açık kapı" günü düzenlendi. Sınavların gidişatını UTECA öğrencilerinin velileri ile birlikte üniversiteler, orta okulların yukarı sınıf öğrencileri ve onların ebeveynleri, QHT temsilcileri de izledi. Konuklar ayrıca üniversitedeki uygun eğitim ortamı ile de tanıştılar.

Konuklar önce üniversitedeki Lojistik Eğitim-Öğretim Merkezi ile tanışmışlar. UTECA'NIN rektörü prof. Akif Süleymanov üniversitenin yarım yüzyıla yakın tarihi ve bilim merkezinde son dönemde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Rektör kaydetti, bu yıl Azerbaycan Teknoloji Üniversitesine 23 dalda öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Bu mesleklerden 7'ine kabul sırasında yarış puanı 150'e indirildi ki, bu da üniversitelerin öğrenci adını kazanmak kovanını daha da artırıyor.

Kabul sırasında ve sömestr imtihanlarında yüksek puanla ayrılan öğrencilere 50-200 manat değerinde rektör bursu veriliyor. Rektör üniversitedeki günün en önemli meslekleri hakkında bilgi vererek bildirdi, burada ülke ekonomisinin şu anki kadro politikasına uygun uzmanlar yetiştiriliyor. Artan yeni üretim tesisleri için 5 temel alan - hafif sanayi, gıda, metalurji, lojistik ve TEKNOLOJİLERİ endüstrisi için çağdaş standartlara uygun elemanlar, mühendisler ve yöneticiler hazırlanıyor. UTECA ülkenin üretim müəssiələrini de bu işe teşvik etti. Öğrenciler fabrika ve fabrikalara tatbikatlara, üretim deneyimlerine gönderilir. Sonuçta öğrenciler mezun olan zaman belli iş tecrübesine sahip olurlar ki, bu da onların kısa sürede istihdam etmelerine ortam yaratıyor. Kadro hazırlığını daha da pekiştirmek için üniversitede sanayi tesislerinin desteği ile laboratuvarlar, eğitim-öğretim merkezleri de kuruldu. Tüm bunlar ise UTECA mezunlarının bu kurumlarda iş bulmasına, başarılı kariyer kurmasına zemin oluşturuyor.

Rektör kaydetti, yay imtihan toplantısının düzenlenmesi mevcut kurallar dahilinde yapılıyor. 5 temmuz'a kadar sürecek toplantıda bariz ve açık bölme üzere toplam 2500 kadar öğrencinin bilgiyi değerlendirilecek. Hem bilgisayarda test yöntemi ile, hem de yazılı şekilde yapılan sınavların tamamen doğal bir biçimde düzenlenmesi, tarafsızlığın maksimum sağlanması için tüm gerekli hazırlık tedbirleri görüldü, imtihan merkezi, istinaf komisyonu ve sıcak hattı kuruldu.



Görüşmeye katılan üniversiteler, ebeveynler ve QHT temsilcileri üniversiteyle tanışmadan memnun kaldıklarını, alınan bilgileri meslek seçimi açısından yararlı düşündüklerini, UTECA'NIN son yıllarda hızlı gelişimi hakkında duyduklarının açık tanık olduklarını belirttiler. Öğrenciler ve onların ebeveynleri ise sınavların tamamen şeffaf ve yasal geçirildiğini, hiçbir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını belirttiler."Açık kapı" gününde ayrıca belirtildi, son 3 yılda yapılan reformlar - UTECA-nınrofessor-müəllim heyetini gençleştirmek, çağdaş eğitim ve öğretim metotlarından kullanım becerilerine sahip kadroları işe teşvik etmek, uluslararası ilişkileri geliştirerek öğrencileri Mevlana ve Erasmus değişim programları çerçevesinde eğitimlerini sürdürmek için Türkiye'nin, Avrupa'nın prestijli üniversitelerine göndermek de gençlerin daha. İyi uzman olarak oluşmasına hesaplandı.HABER SAMİR ASLANDİ/METİN DURMAZ/AZERBAYCAN

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