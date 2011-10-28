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Utandıran yardımlar!

Depremzedelere gönderilen yardım kolilerinin içinden şaşırtan eşyalar çıkıyor

Utandıran yardımlar!

Depremzedelere gönderilen yardım kolilerinin içinden şaşırtan eşyalar çıkıyor

28 Ekim 2011 Cuma 16:55
Utandıran yardımlar!
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Böyle Bir Şey Var Mı? programına konuk olan Keremcem'den ilginç tespit. Van depreminin ardından izlenimlerini aktaran ünlü müzisyen ve oyuncu Keremcem; ‘Depremin ikinci günü oradaydım. Bölgede ciddi anlamda ısınmak için tüp ve katalitik sobaya ihtiyaç var. Yardım kolilerinin içinden topuklu ayakkabı çıkıyor, kullanılmış iç çamaşırı çıkıyor. Bölgede çok sayıda gönüllülere ve kahvaltı malzemesine ihtiyaç var.’ açıklamasını yaptı.

TÜRK Kızılayı Genel Müdürü Ömer Taşlı, deprem bölgesine yardımların yerinde kontrol ve tasnif edilerek gönderilmesini istedi. Taşlı, "Tasnif edilmemiş malzemeleri halka ulaştıramıyoruz. Bunların burada tasnif edilmesi çok uzun sürecek" diyerek, özellikle giyilmiş ve eski malzemelere ihtiyaç olmadığını bildirdi. Van’daki 7.2 büyüklüğündeki depremde en büyük hasarın meydana geldiği Erciş İlçesi’nde yardım dağıtımını koordine eden Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı, depremzedelere yardımların gelişi güzel gönderildiğini söyledi.

Taşlı, "Malzemelerin geldiği yerde afet yok, ama burada afet var. Bu malzemeler, gönderildikleri yerlerde rahatlıkla paketlenip kutulanabilir" dedi. Yardımın gönderileceği bölgelerde, her bir ailenin baz alınarak hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Taşlı, "Malzemeler gelişi güzel gönderildiği zaman biz bu malzemeleri halka ulaştıramıyoruz. Bunların burada tasnif edilmesi çok uzun sürecektir. Çok zor şartlarda tasnif yapabiliriz" diye konuştu.

Taşlı, özellikle giyilmiş ve eski malzemelere ihtiyaç olmadığını ve bunların depolarda yer kapladığı gibi lojistik alanını da kısıtladığını, bununla birlikte dağıtımda yaşanacak zorluklara da dikkat çekti. Taşçı, şöyle dedi: "Benim ricam bütün Valilik ve Kaymaklıklarımızın yanı sıra Kızılay’ın lojistik merkezleri bölgelerindeki yardım araçlarını yola çıkartmadan önce kontrol ettirsinler. Bunların yerinde tasnif edilmesi lazım. Bir de aile bazlı mukavva kutulara konulması gerekiyor. O kutular geldiğinde de bize de vatandaşlara hızla ulaştırabilelim.

Burada gelişi güzel gönderilmiş malzemeyi 3 ay çalışsanız tasnif edip düzene sokamazsınız. İnsanların da yardıma ihtiyaçları var. Buraya bölgelerdeki yetkililer, kutulanmamış ve tasnif edilmemiş ve bir aileye verilecek kutular haline gelmemiş malzeme göndermesinler. İyilik yapalım derken buradaki sistemi tıkayıp insanların ihtiyaçlarının karşılanmamasına sebep olurlar." Ömer Taşlı, afet bölgesinde en çok hazır yiyecek gıda kolilerine ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, "Önümüzdeki 3-5 gün içinde bisküvi, helva, konserve ve buna benzer 5 kişilik aile bazlı koliler yapılmış şekilde gönderilmesi gerekiyor.

Daha sonra insanlar yemek yapmaya başlayacakları için ramazan aylarında yapıldığı gibi içinde kuru gıda kolileri ve kışlık giyim göndermeleri gerekiyor. ‘Battaniye gönderin’ dedik, binlik koliler halinde ve bazıları da darmadağınık ve kullanılmış battaniyeler. Buraya battaniye her kolide 5 veya 10 tane gelmeli ki, biz kolayca çadırlara verelim. Yağmur yağıyor ve malzemeyi açığa döküp dağıtamıyorsunuz. Koli olacak ki anında bunları çadırlara dağıtabilelim" dedi.

KIZILAY GENEL MÜDÜRÜ TAŞLI: YARDIMLAR TASNİF EDİLMEDEN GÖNDERİLMESİN

TÜRK Kızılayı Genel Müdürü Ömer Taşlı, deprem bölgesine yardımların yerinde kontrol ve tasnif edilerek gönderilmesini istedi. Taşlı, "Tasnif edilmemiş malzemeleri halka ulaştıramıyoruz. Bunların burada tasnif edilmesi çok uzun sürecek" diyerek, özellikle giyilmiş ve eski malzemelere ihtiyaç olmadığını bildirdi. Van’daki 7.2 büyüklüğündeki depremde en büyük hasarın meydana geldiği Erciş İlçesi’nde yardım dağıtımını koordine eden Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı, depremzedelere yardımların gelişi güzel gönderildiğini söyledi. Taşlı, "Malzemelerin geldiği yerde afet yok, ama burada afet var. Bu malzemeler, gönderildikleri yerlerde rahatlıkla paketlenip kutulanabilir" dedi.

Yardımın gönderileceği bölgelerde, her bir ailenin baz alınarak hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Taşlı, "Malzemeler gelişi güzel gönderildiği zaman biz bu malzemeleri halka ulaştıramıyoruz. Bunların burada tasnif edilmesi çok uzun sürecektir. Çok zor şartlarda tasnif yapabiliriz" diye konuştu. Taşlı, özellikle giyilmiş ve eski malzemelere ihtiyaç olmadığını ve bunların depolarda yer kapladığı gibi lojistik alanını da kısıtladığını, bununla birlikte dağıtımda yaşanacak zorluklara da dikkat çekti. Taşçı, şöyle dedi: "Benim ricam bütün Valilik ve Kaymaklıklarımızın yanı sıra Kızılay’ın lojistik merkezleri bölgelerindeki yardım araçlarını yola çıkartmadan önce kontrol ettirsinler. Bunların yerinde tasnif edilmesi lazım. Bir de aile bazlı mukavva kutulara konulması gerekiyor.

O kutular geldiğinde de bize de vatandaşlara hızla ulaştırabilelim. Burada gelişi güzel gönderilmiş malzemeyi 3 ay çalışsanız tasnif edip düzene sokamazsınız. İnsanların da yardıma ihtiyaçları var. Buraya bölgelerdeki yetkililer, kutulanmamış ve tasnif edilmemiş ve bir aileye verilecek kutular haline gelmemiş malzeme göndermesinler. İyilik yapalım derken buradaki sistemi tıkayıp insanların ihtiyaçlarının karşılanmamasına sebep olurlar." Ömer Taşlı, afet bölgesinde en çok hazır yiyecek gıda kolilerine ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, "Önümüzdeki 3-5 gün içinde bisküvi, helva, konserve ve buna benzer 5 kişilik aile bazlı koliler yapılmış şekilde gönderilmesi gerekiyor.

Daha sonra insanlar yemek yapmaya başlayacakları için ramazan aylarında yapıldığı gibi içinde kuru gıda kolileri ve kışlık giyim göndermeleri gerekiyor. ‘Battaniye gönderin’ dedik, binlik koliler halinde ve bazıları da darmadağınık ve kullanılmış battaniyeler. Buraya battaniye her kolide 5 veya 10 tane gelmeli ki, biz kolayca çadırlara verelim. Yağmur yağıyor ve malzemeyi açığa döküp dağıtamıyorsunuz. Koli olacak ki anında bunları çadırlara dağıtabilelim" dedi.

Son Güncelleme: 28.10.2011 16:55
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDepremYardımVan
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