ÜSTEL, ANKARA’YA GİTTİ.

Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile görüşmek ve bazı temaslarda bulunmak amacıyla bugün Ankara’ya gitti.

Üstel’e Ankara ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu ile Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer eşlik ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Turizm Bakanı Üstel, Ertuğrul Günay ile bugün öğleden sonra yapacağı görüşmenin ardından “Türk Dünyası Ressamları ve Fotoğrafçılarının Gözüyle Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti” adlı resim ve fotoğraf sergisinin açılışını yapacak.

Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel, Türkiye’de 2011 yılının “Kuzey Kıbrıs Yılı” ilan edilmesi çerçevesinde, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Fahri Korutürk Sergi Salonu’nda düzenlenecek

serginin açılışını Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile birlikte yapacak.