Usame bin Ladin nasıl öldürüldü?

Habere göre, bu kitapta anlatılanlar, operasyona ilişkin olarak Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalarla bazı noktalarda çelişiyor.



En dikkat çekici ayrıntı, Usame bin Ladin'in saldırının 90. saniyesinde öldürüldüğü iddiası.



Daha önce, el Kaide liderinin bulunduğu mahale iniş sırasında bir helikopterin düştüğü söylenmişti. Bin Ladin'in korumaları ve oğluyla ABD özel timi arasında çatışma yaşandığı ve bin Ladin'in bunlar ardından öldürüldüğü açıklanmıştı.



Sunday Times operasyonu yapan timin üyeleriyle yapılan mülakatlar çerçevesinde yazılan yeni kitapta bu iddiaların yalanlandığını belirtiyor.



Kitaba göre, özel tim helikopterden, en üst katında bin Ladin'in eşlerinden Emel ile birlikte kaldığı binanın damına inmiş ve hızla bin Ladin'in odasına girmiş.



Eşini siper alan Bin Ladin AK-47 marka silahına uzanmaya çalışırken vurularak öldürülmüş.



Bunun baskının 90. saniyesinde yaşandığı ileri sürülüyor. Kitapta, diğer kişilerin özel tim tarafından daha sonra vurulduğu ve helikopterin de iniş değil kalkış sırasında düştüğü de kaydediliyor.



Sunday Times bin Ladin'in silahının ABD özel timinin merkezinde, son yirmi yılda öldürülen arkadaşlarının fotoğraflarının bulunduğu duvarda asılı olduğunu da belirtiyor.



Gazeteye göre, Navy Seals adıyla da bilinen özel tim, bu operasyon öncesinde, el Kaide lideri Usame bin Ladin ve yardımcısı Eymen ez Zevahiri'yi 'Bert ve Ernie' takma adlarıyla anıyormuş.



Sunday Times Bert ve Ernie'nin, Susam Sokağı isimli kukla tiyatrosunda biri uzun ve ince, diğeri kısa ve şişman iki kuklanın isimleri olduğunu kaydediyor.



Özel tim baskının Usame bin Ladin'e yönelik bir 'vur emriyle' yapıldığı iddiasını da reddediyor.



Teslim olsaydı bin Ladin'i canlı yakalayacaklarını ileri sürüyorlar.