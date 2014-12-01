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Uruguay'da Devlet Başkanlığı Seçimini Vazquez Kazandı

Güney Amerika ülkelerinden Uruguay'da devlet başkanlığı seçimini Tabare Vazquez kazandı.

Uruguay'da Devlet Başkanlığı Seçimini Vazquez Kazandı

Güney Amerika ülkelerinden Uruguay'da devlet başkanlığı seçimini Tabare Vazquez kazandı.

01 Aralık 2014 Pazartesi 09:14
Uruguay'da Devlet Başkanlığı Seçimini Vazquez Kazandı
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 Güney Amerika ülkelerinden Uruguay'da devlet başkanlığı seçimini Tabare Vazquez kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, solcu Geniş Cephe partisinin adayı 74 yaşındaki onkolog Vazquez, oyların yüzde 53,5'ini alırken, rakibi muhafazakar Ulusal Parti'nin adayı avukat Lacalle Pou'nun oy oranı yüzde 41'de kaldı.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunun resmi sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından başkent Montevideo'da kendisine destek verenlere seslenen Vazquez, hükümetinin diyalog ve uzlaşıyla uzun vadeli hedeflere ulaşmaya çalışacağını belirtti.

Vazquez, "Bir sonraki seçimlere odaklanmak yerine gelecek seçimlere odaklanmalıyız. Bunun için de muhalefet partileriyle birlikte çalışacağız. Hükümetimiz, eğitim, sağlık, imar, altyapı, üretim ve çevre konularına öncelik verecek" dedi.

Daha önce 2005'ten 2010'a kadar devlet başkanlığı koltuğunda oturan Vazquez, görevini 10 Mart 2015'te Jose Mujica'dan devralacak.

Uruguay'da anayasaya göre devlet başkanları, iki kez üst üste aday olamıyor.

Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip Uruguay, yaşam kalitesi açısından dünyanın 19. ülkesi. Uruguay, aynı zamanda Latin Amerika ülkeleri arasında en düşük suç ve cinayet oranına sahip.

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Güney Amerika ülkelerinden Uruguayda Devlet Başkanlığı Seçimini Tabare Vazquez Kazandı.
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