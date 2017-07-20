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20 Temmuz 2017 Perşembe 08:36

Uruguay'da Eczanelerde Yasal Marihuana Satışı Başladı

Latin Amerika ülkesi Uruguay'da, eczanelerde sınırlı marihuana satışı başladı.

Uruguay'da Eczanelerde Yasal Marihuana Satışı Başladı
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MARİHUANA SATIŞININ DÜZENLENDİĞİ 2013 TARİHLİ YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Latin Amerika ülkesi Uruguay'da, eczanelerde sınırlı marihuana satışı başladı.

Hükümetin 2013'te çıkardığı, belli eczanelerde kayıtlı kişilerin aylık 40 gram marihuana satın almasına izin veren yasa yürürlüğe girdi.

Yetkililer, mayıs ayı itibarıyla yaklaşık 5 bin kişinin, parmak izi tanımalı marihuana alma programına kayıt olduğunu bildirdi.

Diğer yandan ülkedeki bin 200'e yakın eczaneden çoğunun marihuana satışı yapmama kararı aldığı, bu nedenle kayıt yaptırmadığı aktarıldı.

Gramı 1,30 dolar olan marihuanadan elde edilen gelirin yüzde 90'ı marihuana üreten 2 firmaya, geri kalan kısmı eczaneler ve uyuşturucunun engellenmesi programlarında kullanılmak üzere hükümete gidecek.

Satılan marihuana paketleri üzerinde uyuşturucunun zararları hakkında uyarılar bulunuyor.

Uruguay dünyada, marihuananın satışını ve bitkisinin yetiştirilmesini düzenleme teşebbüsünde bulunan ilk ülke olarak biliniyor. Parlamentonun 2013'te çıkardığı yasa çerçevesinde 2014'te, evlerinde kenevir bitkisi yetiştirmek isteyenler kayıt yaptırmıştı.

Anketlere göre, Uruguaylıların çoğu söz konusu yasaya karşı çıkıyor.

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