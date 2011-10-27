Üreticiler Proje Destekli Hibe Programları Konusunda Bilgilendiriyor

Üreticilere yönelik proje destekli hibe programları konusunda bilgilendirme toplantıları yapılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen hibe programlarına, T.C. Çukurova

Kalkınma Ajansı da teknik destek verecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk toplantı bu sabah saat 09.00’da Gazimağusa DAÜ Teknopark’ta; ikinci toplantı saat 14.00’de İskele Belediyesi Kültür Merkezi’nde

yapılacak.

Genel katılıma açık yarınki toplantılar ise, Güzelyurt Oteli’nde saat 09.00; Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda saat 14.00’de yer alacak.

Üreticilerin irtibata geçebileceği numaralar ise şöyle:

“Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 227 84 37; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 229 07 27; Kıbrıs Türk Sanayi Odası 225 81 31; Kıbrıs Türk Ticaret Odası 228 68 22; Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası

225 82 35-36.”