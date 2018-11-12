Ürdün\'deki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 13\'e Yükseldi





Amman, 12 Kasım 18 (.): Ürdün\'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13\'e yükseldi.Sivil Savunma Dairesi Basın Sözcüsü Raidİyad el-Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel felaketinde şimdiye kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 13\'e, yaralıların ise 9\'a yükseldiğini ifade etti.Ömer, sivil savunma ekiplerinin son olarak ülkenin orta kesimindeki Medeba ilinin Heydan bölgesinde sel sularına kapılan bir çocuğun cansız bedenine ulaştığını aktardı.Ürdün Hükümet Sözcüsü CumaneGuneymat, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, orta ve güney kesimler başta olmak üzere ülkede bir süredir etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 11 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise kayıp olduğunu belirtmişti.Ekim ayında da Ürdün\'ün Ölü Deniz bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 21 kişi yaşamını yitirmişti.(AA/TUĞ/ŞEB)