Ürdün\'de Sel 18 Can Aldı





ÖLÜ DENİZ BÖLGESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL FELAKETİNDE 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 34 KİŞİ YARALANDIFELAKET NEDENİYLE KRAL ABDULLAH YARIN GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLADIĞI BAHREYN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİAmman, 26 Ekim 18 : Ürdün\'ün batısındaki Ölü Deniz bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetti.Ürdün Sivil Savunma Operasyonları Müdürü Ferid eş-Şera, basına yaptığı açıklamada, öğrencileri taşıyan bir gezi otobüsünün ve bölgede yaşayan ailelerin sel sularına kapılması sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin yaralandığını söyledi.Şera, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunun, 37\'si öğrenci 44 kişinin yer aldığı gezi otobüsünden olduğunu belirtiyor.ÜRDÜN KRALI BAHREYN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİFelaket nedeniyle Ürdün Kralı 2. Abdullah yarın gerçekleştirmeyi planladığı Bahreyn ziyaretini iptal etti.Kral Abdullah, Bahreyn\'de "bölgesel güvenlik" temalı Manama Diyalog Zirvesi\'ne katılmayı planlıyordu. Ürdün Kraliyet Divanı, ziyaretin iptal edildiğini duyurdu.Ürdün Sivil Savunma Heyeti tarafından daha önce yapılan açıklamada, Ölü Deniz bölgesinde öğrencileri taşıyan gezi otobüsünün sel sularına kapılması sonucu 10 kişinin öldüğü, kurtarılan 22 kişinin yaralı olduğu bildirilmişti.Ürdün hükümet sözcüsü Cumane Guneymat, arama-kurtarma çalışmaları için devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini ifade etmişti.(AA/ÖZ/HÖ)