banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92938
ALTIN
224.281
DOLAR
5.6291
STERLİN
7.2291
EURO
6.4061
Akıncı ile Anastasiadis bir araya geldi
AKINCI İLE ANASTASİADİS BİR ARAYA...
KTOEÖS’ten eylem ve grev
KTOEÖS’TEN EYLEM VE GREV
Bu avukat hangi devlette yaşıyor!
BU AVUKAT HANGİ DEVLETTE YAŞIYOR!
Gemikonağı’nda aracı ile çarptığı kişiyi ağır yaraladı
2 KİŞİ TUTUKLANDI
banner282

Ürdün\'de Sel 18 Can Aldı

ÖLÜ DENİZ BÖLGESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL FELAKETİNDE 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 34 KİŞİ YARALANDI 

Ürdün\'de Sel 18 Can Aldı

ÖLÜ DENİZ BÖLGESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL FELAKETİNDE 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 34 KİŞİ YARALANDI 

26 Ekim 2018 Cuma 06:21
Ürdün\'de Sel 18 Can Aldı
 ÖLÜ DENİZ BÖLGESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL FELAKETİNDE 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 34 KİŞİ YARALANDI 
FELAKET NEDENİYLE KRAL ABDULLAH YARIN GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLADIĞI BAHREYN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ
Amman, 26 Ekim 18 : Ürdün\'ün batısındaki Ölü Deniz bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetti.
Ürdün Sivil Savunma Operasyonları Müdürü Ferid eş-Şera, basına yaptığı açıklamada, öğrencileri taşıyan bir gezi otobüsünün ve bölgede yaşayan ailelerin sel sularına kapılması sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin yaralandığını söyledi.
Şera, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunun, 37\'si öğrenci 44 kişinin yer aldığı gezi otobüsünden olduğunu belirtiyor.
ÜRDÜN KRALI BAHREYN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ
Felaket nedeniyle Ürdün Kralı 2. Abdullah yarın gerçekleştirmeyi planladığı Bahreyn ziyaretini iptal etti.
Kral Abdullah, Bahreyn\'de "bölgesel güvenlik" temalı Manama Diyalog Zirvesi\'ne katılmayı planlıyordu. Ürdün Kraliyet Divanı, ziyaretin iptal edildiğini duyurdu.
Ürdün Sivil Savunma Heyeti tarafından daha önce yapılan açıklamada, Ölü Deniz bölgesinde öğrencileri taşıyan gezi otobüsünün sel sularına kapılması sonucu 10 kişinin öldüğü, kurtarılan 22 kişinin yaralı olduğu bildirilmişti.
Ürdün hükümet sözcüsü Cumane Guneymat, arama-kurtarma çalışmaları için devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini ifade etmişti.
(AA/ÖZ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hudeyde'deki Saldırıların Bilançosu: 24 Ölü
Hudeyde'deki Saldırıların Bilançosu: 24 Ölü
Venezuela'da Uyuşturucu Kaçakçılığında Kullanılan 23 Uçak Ele Geçirildi
Venezuela'da Uyuşturucu Kaçakçılığında Kullanılan 23 Uçak Ele Geçirildi
Google, cinsel taciz nedeniyle 48 çalışanını işten çıkardı
Google, cinsel taciz nedeniyle 48 çalışanını işten çıkardı
Yunanistan'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Yapay zeka ile yapılan portre müzayedede 432 bin dolara satıldı
Yapay zeka ile yapılan portre müzayedede 432 bin dolara satıldı
Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı
Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı
Abd'nin Meksika Sınırına 800 Asker Konuşlandıracağı İddiası
Abd'nin Meksika Sınırına 800 Asker Konuşlandıracağı İddiası
Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı müslüman oldu
Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı müslüman oldu
Düğünde çekilen fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı
Düğünde çekilen fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı
Dünya şokta! Muz yeryüzünden silinebilir...
Dünya şokta! Muz yeryüzünden silinebilir...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim