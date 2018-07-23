banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95453
ALTIN
187.965
DOLAR
4.7569
STERLİN
6.2384
EURO
5.5607
Alayköy’de Yangın...Çöplük Alanda Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı!
Alayköy’de Yangın...
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
banner282

Ürdün Suriye'deki “beyaz Baretliler“e Geçiş İzni Verdi!

Ürdün hükümeti, Suriye'deki "Beyaz Baretliler" adıyla bilinen sivil savunma ekiplerinden 422 kişiye, iskân etme sözü veren 3 ülkeye Ürdün üzerinden geçiş izni verdiğini açıkladı.

Ürdün Suriye'deki “beyaz Baretliler“e Geçiş İzni Verdi!

Ürdün hükümeti, Suriye'deki "Beyaz Baretliler" adıyla bilinen sivil savunma ekiplerinden 422 kişiye, iskân etme sözü veren 3 ülkeye Ürdün üzerinden geçiş izni verdiğini açıkladı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:29
Ürdün Suriye'deki “beyaz Baretliler“e Geçiş İzni Verdi!

Ürdün hükümeti, Suriye'deki "Beyaz Baretliler" adıyla bilinen sivil savunma ekiplerinden 422 kişiye, iskân etme sözü veren 3 ülkeye Ürdün üzerinden geçiş izni verdiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Muhammed el-Kayid, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de "Beyaz Baretliler" olarak bilinen sivil savunma ekiplerinden 422 kişinin, iskan etme sözü veren İngiltere, Almanya ve Kanada'ya yerleşmeleri için ülkeden geçiş izni verildiğini belirtti.
Daha önce yine Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ülkeye giriş yapan ve geçiş izni verilen Beyaz Bereli sivil savunma ekiplerinin sayısının 800 olduğu açıklanmıştı. Açıklamada bakanlığın daha önceden vermiş olduğu rakamın doğru olmadığı belirtildi. 
Rakamlardaki kargaşaya açıklık getiren Kayid, başlangıçta ilgili ülkelerle yapılan görüşmelerde alınacak kişi sayısının 800 olduğu ancak son olarak 422 kişi üzerinde karar kılındığını dile getirdi.
Almanya, İngiltere ve Kanada tarafından iskan edilecek olan 422 kişilik sivil savunma gönüllülerinin adı geçen ülkelere intikalinin üç ay içinde gerçekleşeceği kaydedildi.
Beyaz Baretlilerin kaldığı yere ilişkin bilgi vermeyen Kayid, Ürdün'de giriş çıkışlara izin verilmeyen kapalı bir alanda tutulduklarına işaret etmekle yetindi. 
Kayid, Beyaz Baretlilerin sadece insani nedenlerden dolayı Ürdün üzerinden geçiş taleplerine olumlu cevap verildiğini aktardı.
Beyaz Baretliler adlı sivil savunma teşkilatı, 2011'de adından söze ettirmeye başladı. Beyaz Baretliler'in, Suriye'nin farklı kentlerinde 100'den fazla merkezi bulunuyor. Yaklaşık 3 bin gönüllünün görev yaptığı tahmin edilen Beyaz Baretliler teşkilatında, bu gönüllüler, tamamen silahsız olarak, yaralılara ve ölülere yönelik kurtarma çalışmaları yürütüyor. Beyaz Baretliler, geçen yıl 89'uncusu düzenlenen Oscar Ödülleri'nde "The White Helmets" (Beyaz Baretliler) isimli belgeselleri ile de en iyi kısa belgesel dalında Oscar kazanmıştı.
 


banner288
Son Güncelleme: 23.07.2018 12:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin Aşı Üreticileri Hakkında Soruşturma Başlatıyor
Çin Aşı Üreticileri Hakkında Soruşturma Başlatıyor
Srebrenitsa Annesi Mehmedovic Vefat Etti!
Srebrenitsa Annesi Mehmedovic Vefat Etti!
Vietnam'da Son Tinh Tayfununda Ölenlerin Sayısı 22'ye Yükseldi!
Vietnam'da Son Tinh Tayfununda Ölenlerin Sayısı 22'ye Yükseldi!
Kanada'dan 50 Beyaz Baretliye Oturum İzni!
Kanada'dan 50 Beyaz Baretliye Oturum İzni!
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Tunus'ta!
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Tunus'ta!
G20 Toplantısı'ndan Ticaret Karşıtı Mesaj Çıkmadı!
G20 Toplantısı'ndan Ticaret Karşıtı Mesaj Çıkmadı!
Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 13 yaralı
Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 13 yaralı
Pompeo ile Lavrov arasında telefon görüşmesi
Pompeo ile Lavrov arasında telefon görüşmesi
İsrail askerleri Filistinli çocuğu şehit etti
İsrail askerleri Filistinli çocuğu şehit etti
Sudan'da 5 çocuk insan kaçakçılarından kurtarıldı
Sudan'da 5 çocuk insan kaçakçılarından kurtarıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim