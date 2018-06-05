Ürdün Senato Başkanından “Sokaklara Çıkmayın“ Çağrısı!

Ürdün'de Senato Başkanı Faysal el-Fayiz, halkı sokaklara çıkmamaya, yeni kurulacak hükümete şans vermeye çağırdı.

Ülkede yaşanan protestolar sebebiyle Hani el-Mulki hükümetinin istifasının ardından yaptığı televizyon açıklamasında Fayiz, Ürdünlülere sokağa çıkmama çağrısı yaptı.

Fayiz, Kral Abdullah'ın yeni hükümetin kurulması için henüz kimseyi görevlendirmediğini de vurgulayarak, "Halk gösteri hakkına sahiptir ancak görevlendirilecek hükümete de şans tanınmalı." ifadesini kullandı.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etmişti.

Ürdün'de yayımlanan Düstur gazetesinin Başbakan'a yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Kral Abdullah'a istifasını sunan Mulki, hükümetindeki bakanlardan da istifalarını sunmalarını istemişti.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da hükümete yakın kaynaklar, Kral Abdullah'ın Mulki'nin istifasının ardından Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiğini belirtiyor.

"ÜRDÜN VATANDAŞI HAKLI"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestolara ilişkin, vatandaşın haklı olduğunu ve Ürdünlülerin acı çekmesini kabul etmeyeceğini belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'daki El-Hüseyniyye Sarayı'nda devlete ait medya organlarının yöneticileri, günlük gazete editörlerinin yanı sıra gazeteciler sendikası başkanı ve bazı gazetecileri kabul etti.

Görüşmede, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestolara ilişkin, "Ürdün vatandaşı haklı, Ürdünlülerin acı çekmesini kabul etmeyeceğim." diyen Kral Abdullah, her zaman halkının yanında yer aldığını ve vatandaşların yaşadığı baskıların boyutlarını tahmin ettiğini söyledi.

Kral Abdullah, Ürdünlü gençlerin medeni şekilde kendini ifade etmelerinden memnun olduğunu kaydederek, bunun onların gelecekleri için daha iyisini elde etme çabalarını yansıttığını dile getirdi.

"YENİ YÖNTEMLER BENİMSENMELİ"

Devlet kurumlarında, performansın yükseltilmesi, hesap verebilirlilik ve şeffaflığın geliştirilmesine dayanan yeni bir yöntemin benimsenmesi gerektiğine dikkati çeken Kral Abdullah, ayrıca enerji sahibi ve kendini milletinin hizmetine adamış gençlere fırsat verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kral Abdullah, ülkesinin yaşadığı bu zor günlerde aklı selim davranılması gerektiğinin altını çizerek, "Ürdünlüler olarak ilerlemeyi istiyorsak, karşımıza çıkan sıkıntılarla, geleneksellikten uzak yeni bir üslup ile mücadele etmeliyiz." dedi.

ÜRDÜN'Ü ÇEVRELEYEN BÖLGESEL FAKTÖRLER

Ürdün ekonomisini kuşatan bölgesel duruma da işaret eden Kral Abdullah, Mısır gazının kesilmesinin ülkesine yaklaşık 4 milyar Ürdün dinarına (yaklaşık 5,64 milyar dolar) mal olduğunu belirtti.

Kral Abdullah ayrıca ülkesinin ana pazarını oluşturan komşu ülkelerle sınırlarının kapatılmasının yanı sıra sınır güvenliğinin ek ve yüklü maliyetlere yol açtığını ifade etti.

Halihazırda maruz kalınan ekonomik durumun temel sebeplerinin bu etkenlerden kaynaklandığını söyleyen Kral Abdullah, şunları kaydetti:

"Bazı yetkililerin, karar vermede hatalı olduğunu ve gevşek davrandığını kabul etmeliyiz. Bu hataya, zamanında müdahale edilerek, yetkililer ve hükümetler görevden alındı."

"YETKİLİLER SORUMLULUKLARININ BİLİNCİNDE OLMALI"

Kral Abdullah, "Görevim olmadığı halde geçmişte hükümetin işini yapmak zorunda kaldım. Benim görevim anayasanın garantörü ve yetkililer arasındaki dengenin kefili olmak." diyerek, her makamın ve yetkilinin sorumluluğun bilincinde olması gerektiğini, bunun hakkını veremeyecek kişinin de görevini bırakması gerektiğini vurguladı.

Parlamenter hükümetlere ulaşmak için çaba sarf edildiğini ancak partilerin zayıf performansları nedeniyle başarısız olunduğunu kaydeden Kral Abdullah, ülkesinin, beklenmedik ekonomik ve bölgesel bir durumla karşı karşıya kaldığını ve bununla mücadele edecek hızlı bir plana sahip olmadıklarını aktardı.

"ÜRDÜN YOL AYRIMINDA"

"Ürdün şu anda bir yol ayrımında, ya bu krizden çıkarak halkına iyi bir yaşam sağlayacak ya da Allah korusun bilinmeze doğru gidecek." diyen Kral Abdullah, ayrıca Ürdün'ün Suriyeli sığınmacıları ağırlamasına rağmen uluslararası yardımlarda da düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Kral Abdullah, tartışmalı vergi yasası çerçevesinde diyalog görüşmeleri başlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümetin, vergi yasasını halka izah etmesi gerekirdi. Ancak bir iletişim eksikliği var." diye konuştu.

Vatandaşların, vergi ödediğinde, kendilerine sunulan okul, hastane, ulaşım gibi hizmetlerde iyileşme hissetmesi gerektine işaret eden Kral Abdullah, yetkililerin önceliğinin, "düşük ve orta gelirlilerin gözetilmesi, yatırıma teşvik edecek çalışmalar" olması gerektiğini ifade etti.

Kral Abdullah, ayrıca güvenlik güçlerinin, göstericilere yönelik "medeni" tutumunu takdir ettiğini sözlerine ekledi.

MALİ DESTEK ÇAĞRISI

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriyeli sığınmacıların ülkesine ağır yük getirdiğini belirterek uluslararası toplumdan destek istedi.

Safedi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin oldukça zor bir ekonomik süreçten geçtiğini ve halkın büyük sıkıntılar çektiğini ifade etti.

Son dönemde Suriyeli sığınmacıların Ürdün ekonomisine ağır yük getirdiğine işaret eden Safedi, uluslararası toplumun bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesini ve mali destek sağlamasını talep etti.

Safedi ayrıca, ülkede günlerdir devam eden gösterilerin tam bir anayasal hak bilinciyle kullanıldığına dikkati çekerek, "Ürdün halkıyla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta imzalayarak parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan vergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.