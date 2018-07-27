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Ürdün, Rusya İle “Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşünü“ Görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriyeli mültecileri gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri konusunda teşvik ettiklerini ve bunun için uygun koşulların oluşturulması yönündeki çabaları desteklediklerini belirtti.

Ürdün, Rusya İle “Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşünü“ Görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriyeli mültecileri gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri konusunda teşvik ettiklerini ve bunun için uygun koşulların oluşturulması yönündeki çabaları desteklediklerini belirtti.

27 Temmuz 2018 Cuma 07:26
Ürdün, Rusya İle “Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşünü“ Görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriyeli mültecileri gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri konusunda teşvik ettiklerini ve bunun için uygun koşulların oluşturulması yönündeki çabaları desteklediklerini belirtti.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Safedi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'in başkanlığındaki heyetle, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünü görüşmek için bir araya geldi.
 Dışişleri Bakanı Safedi, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Rusya Savunma Bakanlığından yetkililerin bulunduğu heyetle, Suriye'nin güneyindeki durum başta olmak üzere ülkedeki krize ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti.
Safedi, mültecileri geri dönmeye teşvik etmek için Suriyelilerin güvenliğini ve istikrarını güvence altına alacak siyasi, sosyal ve iktisadi ortamın oluşturulmasının gerekli olduğunu aktardı.
Bakan Safedi ile Lavrentiev, Suriye kriziyle ilgili Amman ve Moskova arasındaki koordinasyonun, Suriye'nin güneybatısında siyasi çözümlere varılması, ülkede akan kanın durması ve daha fazla yıkımın engellenmesine katkı sağladığını bildirdi.
Her iki taraf da "Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşünü teşvik etmek için birlikte çalışacaklarını" kaydetti.
Suriye'nin güneydoğusunda Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Süveyda il merkezinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 150'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.
Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde, intihar saldırısında DEAŞ mensubu 3 teröristten 1'inin üzerindeki bombayı patlattığı, 2'sinin ise bombaları patlatmadan önce etkisiz hale getirildiği öne sürüldü. Süveyda'nın merkezi rejimin hakimiyetinde iken kuzeydoğusunda DEAŞ'ın varlığı sürüyor.
 


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Son Güncelleme: 27.07.2018 10:51
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