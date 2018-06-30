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Ürdün kapılarını Suriyeli sığınmacılara açmayacak

Ürdün, daha fazla Suriyeli sığınmacı kabul etmeme konusundaki duruşunu yineledi.

Ürdün kapılarını Suriyeli sığınmacılara açmayacak

Ürdün, daha fazla Suriyeli sığınmacı kabul etmeme konusundaki duruşunu yineledi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 06:27
Ürdün kapılarını Suriyeli sığınmacılara açmayacak

Ürdün, daha fazla Suriyeli sığınmacı kabul etmeme konusundaki duruşunu yineledi.

Ürdün hükümet sözcüsü Cumana Guneymat, Suriyeli mülteciler konusunda Ürdün resmi ajansı Petra'ya açıklamalarda bulundu.
Guneymat, "Ürdün, Suriye'nin güneyindeki insani durumun zorluğunun farkında ancak Suriyeli mülteciler için sınır kapısını açma talebine cevap veremeyecek." dedi.
Ürdün'ün, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere sivillerin hayatlarını korumak için yapılacak ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyacağını belirten Guneymat, dünyanın önde gelen ülkelerine ve uluslararası yardım kuruluşlarına Suriyelilere yardım konusunda sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.
Hem Suriyelilerin hem Ürdün'ün çıkarlarını koruyacak bir formül oluşturulması gerektiğini ifade eden Guneymat, Ürdün'ün "Suriyelilere kendi ülkelerinde yardım etmeye hazır olduğunu ve ülkedeki şiddetin durması için taraflarla görüşmeye devam ettiğini" aktardı.
Suriye'de şiddetin durmasının ve herkesin bu yönde çalışmasının zorunlu olduğunu ifade eden Guneymat, Ürdün'ün mevcut ekonomik kriz ve kısıtlı imkanları sebebiyle daha fazla Suriyeliyi kabul edemeyeceğini, sınır kapılarını açmaksızın BM ile iş birliğine hazır olduğunu vurguladı.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, pazartesi günü yaptığı açıklamada sınırlarında Suriyeli sığınmacı bulunmadığını ve sınırın kapalı kalacağını ifade etmişti.
Suriye'nin sınır komşusu Ürdün'de halihazırda 1 milyon 390 bin Suriyeli bulunuyor.
BMMYK'nın verilerine göre, bu rakamın yarısı sığınmacı olarak kayıtlara geçmiş durumda, yaklaşık 750 bini ise Suriye'deki kriz patlak vermeden önce evlilik, ticaret gibi nedenlerle Ürdün'e gelmişti.
 

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Son Güncelleme: 30.06.2018 10:05
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