Ürdün'den Suriye'deki "Beyaz Baretliler"e geçiş izni

Ürdün yönetimi, İngiltere, Almanya ve Kanada'nın iskan taahhüt ettiği Suriye'deki "Beyaz Baretliler" ekibinden yaklaşık 800 kişiye geçiş izni verdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de Beyaz Baretliler olarak tanınan Sivil Savunma Ekibi'nden yaklaşık 800 kişinin can güvenliği olmadığına dikkat çekilerek İngiltere, Almanya ve Kanada'da iskan edilmesi taahhüt edilen Suriyelilerin, "yalnızca insani nedenlerden" dolayı Ürdün üzerinden geçiş taleplerinin onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, Suriye'de muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelerde sivil savunma faaliyetleri yürüten bu kişilerin, Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırıları nedeniyle bulundukları bölgelerden kaçmak zorunda kaldıkları vurgulandı.

Suriyelilerin geçiş düzenlemelerinin Birleşmiş Milletler (BM) yönetiminde yapılacağı ve en fazla 3 ay Ürdün'de kaldıktan sonra İngiltere, Almanya ve Kanada'ya gönderilecekleri aktarılan açıklamada, söz konusu 800 Suriyelinin şu an bulundukları bölge ve Suriye'den Ürdün'e geçişleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.