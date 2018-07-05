Ürdün'de Bina Çöktü: 5 Ölü

Ürdün'ün Zerka kentinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Zerka şehrinin El-Guveyriye bölgesinde 3 katlı binanın yıkılması sonucu enkaz altında mahsur kalanlara yönelik arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Çalışmalar sonucu aynı aileden 5 kişiye ait cesetlere ulaşıldığı, enkaz altında sıkışmış vaziyette bulunan 7 kişinin ise hastanelere sevk edildiği bilgisi verildi.

Hayatını kaybedenlerin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Til kasabasından Ürdün'e göç eden Filistin asıllı bir aileye mensup olduğu ifade ediliyor.

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, yetkililerle birlikte dün olay yerini ziyaret ederek, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi almıştı.

