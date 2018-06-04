banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99250
ALTIN
190.772
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.1110
EURO
5.3631
Askeri bölgeden hurda çaldılar
ASKERİ BÖLGEDEN HURDA ÇALDILAR
Kıb-tek'ten elektrik kesintisi uyarısı!
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
Yarın bu bölgelerde elektrik kesinti var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Yağışlı Hava Yarın Bölgeyi Terkedecek...
Yağmurlu hava yarın bölgeyi terk...
banner282

Ürdün Başbakanı Yoğun Protestoların Ardından İstifa Etti

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etti.

Ürdün Başbakanı Yoğun Protestoların Ardından İstifa Etti

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etti.

04 Haziran 2018 Pazartesi 20:49
Ürdün Başbakanı Yoğun Protestoların Ardından İstifa Etti

Ürdün Başbakanı Yoğun Protestoların Ardından İstifa Etti

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etti.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etti. Birkaç gündür yoğun gösteri düzenleyen eylemciler ısrarla Başbakan Mulki'nin istifasını talep etmişti.

KRAL ABDULLAH'A İSTİFASINI SUNDU

Ürdün'de yayımlanan Düstur gazetesinin Başbakan'a yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre,Kral Abdullah'a istifasını sunan Mulki, hükümetindeki bakanlardan da istifalarını sunmalarını istedi.

banner277
"MULKİ BİZİ İYİ DİNLE, ÜRDÜN HALKI DİZ ÇÖKMEYECEK"

Başkent Amnan 'ın yanı sıra birkaç kentte Çarşamba  gününden bu yana süren protestolar, hükümetin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tavsiyeleri üzerine önerdiği gelir vergisi ve fiyat artışlarıyla ilgili. Mulki'nin Amman'daki ofisi önünde toplanan binlerce gösterici "Mulki bizi iyi dinle, Ürdün halkı diz çökmeyecek" şeklinde slogan attı. Kimi protestocular "Hükümet istifa edene kadar protestoya devam" yazan pankartlar taşıyor.

GÖSTERİCİLERE GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Ürdün'de son bir yılda ekmek, yakıt ve elektrik gibi temel malların fiyatlarında artış yaşandı. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

HALKIN YÜZDE 20'Sİ YOKSULLUK SINIRINDA

Ürdün'ün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah bugün erken saatlerde protestocuların bulunduğu alana giderek güvenlik güçlerine "Kendilerini ifade edebilmeliler ve bizim görevimiz onları korumak" mesajını verdi. Geçen ay hükümet gelir vergisinde en az yüzde 5 oranında şirketle için ise yüzde 20 ile 40 arasında artış öngören bir tasarıyı parlamentoya sunmuştu. Ürdün Uluslararası Para Fonu IMF'den 2016 yılında 723 milyon dolar tutarında üç yıllık yardım almıştı. Ürdün'ün bu çerçevede bir dizi ekonomik reform getirmesi gerekiyor. Resmi tahminlere göre Ürdün'de işsizlik oranı yüzde 18,5. Halkın yüzde 20'si de yoksulluk sınırında yaşıyor.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çinli Adam Vasiyeti Gereği Otomobiliyle Birlikte Gömüldü
Çinli Adam Vasiyeti Gereği Otomobiliyle Birlikte Gömüldü
Dans Ederken Silahını Düşüren FBI Ajanı Kazayla Bir Kişiyi Vurdu
Dans Ederken Silahını Düşüren FBI Ajanı Kazayla Bir Kişiyi Vurdu
Ayetullah Hamaney'den Nükleer Talimatı
Ayetullah Hamaney'den Nükleer Talimatı
F-35'lerin Ana Üreticisi Lockheed Martin'den Türkiye'ye Teslimat Mektubu
F-35'lerin Ana Üreticisi Lockheed Martin'den Türkiye'ye Teslimat Mektubu
Fuego Yanardağı Patlayınca Guatemala Cehennemi Yaşadı
Fuego Yanardağı Patlayınca Guatemala Cehennemi Yaşadı
Ormanlık Alana Çakılan Paraşütçünün Omzuna Kütük Saplandı!
Ormanlık Alana Çakılan Paraşütçünün Omzuna Kütük Saplandı!
Suudi Arabistan Tarihinde İlk Kez Kadınlar Ehliyet Almaya Başladı
Suudi Arabistan Tarihinde İlk Kez Kadınlar Ehliyet Almaya Başladı
Guatemala'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem!
Guatemala'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem!
BM'den Güney Sudan uyarısı
BM'den Güney Sudan uyarısı
Hindistan'daki Nipah virüsü salgını
Hindistan'daki Nipah virüsü salgını

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim