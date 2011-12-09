Ünverdi'den Kaçaklara Çağrı Af Yasası'ndan Yararlanın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, kaçak yaşamı sonlandırmayı hedefleyen Muhaceret Affı ile Sosyal Sigortalar Affı’nın ülkede kaçak duruma düşmüş yabancılar için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Ünverdi, “Kaçak duruma düşmüş her birey Af Yasası’ndan yararlanma fırsatını kaçırmamalıdır. Bu af, hükümetimizin kaçak duruma düşenlere tanıdığı son fırsattır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gelinen süreçte, denetimlerin sayısını arttırarak, kayıt dışı yaşamla etkin mücadelede üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir” dedi.

Şerife Ünverdi bugün yaptığı yazılı açıklamada, “Muhaceret Affı ve “Sosyal Sigorta Affı” ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ünverdi, Muhaceret Affı’nın, ülkenin sosyal ve ekonomik yaşamına fayda sağlamak üzere, çeşitli sebeplerle mağdur olan ve cezaya düşmüş insanların, içine düştükleri yasadışı durumdan kurtulup, kayıt altına alınabilmesi amacıyla yürürlüğe girdiğini söyledi.

Ünverdi, Sosyal Sigorta Affı’nın ise, işverenin ihmali yüzünden sigorta primlerini ödeme güçlüğüne düşmüş sigortalıların, borçlarını kapatabilmesi ve sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınabilmesi için hayata geçirildiğini belirtti. Ünverdi, “Her iki af yasası ile hükümetimiz, kayıt dışı yaşamı kontrol altına alarak, mağdur duruma düşmüş çalışanları ve ödeme güçlüğüne düşmüş sigortalıları, sosyal güvenlik sistemi içine dahil etmeyi hedeflemektedir” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ünverdi, gecikmiş Sosyal Sigorta ve sosyal güvenlik prim borçlarının ödenebilmesine yönelik affa başvuran sigortalıların peşinat ödemelerini ise en geç 3 Ocak 2012 Salı tarihine kadar Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ve bölge amirliklerine yapmasının şart olduğunu belirtti.

MUHACERET AFFI

Muhaceret Affı’ndan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık 2011 ile 6 Şubat 2012 tarihleri arasında, 60 günlük af süresi içinde aftan yararlanması gerektiğini kaydeden Ünverdi, “KKTC’de bulunan ve cezalı durumda olan tüm yabancı uyruklular, muhaceret affının yürürlüğe girdiği tarih olan 9 Aralık 2011’den itibaren, 60 gün içinde hiçbir para cezası ödemeden ülkeden çıkış yaparak aftan yararlanma imkanına sahiptir” dedi.

Ünverdi, şöyle devam etti:

“Aftan yararlanmak için ülkeden çıkış yapan yabancılara 60 günlük af süresi içinde tekrar ülkeye giriş yapmaları halinde, 30 günlük vize süresi (ziyaretçi izni) verilecektir. Ancak Muhaceret Affı süresince, yasal bir işveren bulan ve KKTC’den çıkış yaptıktan sonra ön izin ile talep edilip ülkeye giriş yapacak olanlar, çalışma izni alabilecek olup, ülkeden çıkış yaparken oluşan para cezalarından sorumlu olma durumları ortadan kalkacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca işverenin çalışma izinleriyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle cezalı duruma düştüğü, Muhaceret Af Yasası yürürlüğe girmeden önce tespit edilen ve yurtdışına bu tespit yapılma sürecinde cezalı çıkmak zorunda olan kişiler, bir aylık asgari ücret tutarı olan 1300 TL ödemeleri koşuluyla ülkeye girebileceklerdir. Yabancıların para cezalarının silinebilmesi için, çalışma, ikamet, iş kurma ve öğrenci izinlerinden birinin alınması esas koşuldur”.