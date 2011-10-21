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Ünverdi Giad'dan Destek İstedi

Akandere, Bakanlık ile görüş alışverişine her zaman açık olduklarını ifade etti

Ünverdi Giad'dan Destek İstedi

Akandere, Bakanlık ile görüş alışverişine her zaman açık olduklarını ifade etti

21 Ekim 2011 Cuma 14:46
Ünverdi Giad'dan Destek İstedi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Değişiklik Yasa Tasarıları ile ilgili olarak sivil toplum örgütlerine başlattığı ziyaretler çerçevesinde  Genç İşadamları Derneği (GİAD)’ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre dün gerçekleşen ziyarette,  Bakan Ünverdi’ye, Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Erçin Tekakpınar ve İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Mehmet Metçeoğlu da eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ünverdi ziyarette yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize bağlı olarak Sosyal Sigorta sisteminin yapısında reform nitelikli değişiklik yapmak istediklerini ve bunun için çalıştıklarını kaydederek, ülke ekonomisine katkı koyan genç girişimcilerin  konuyla ilgili görüşlerini önemsediklerini belirtti.

Ünverdi, hükümet olarak çalışma hayatında sosyal güvenlik sistemini  sağlam bir temele oturtmak amacıyla tasarıyı hazırladıklarını ifade ederek,  yaş ve emeklilik konusunda yapılması öngörülen değişiklikler hakkında genç işadamlarına bilgi verdi.

Kaçak yaşam ve kayıt dışı çalışma hayatının  disiplin altına alınarak  sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve  Sosyal Sigortalar’ın finansal açığının  kapatılması için çaba  sarf ettiklerini kaydeden Ünverdi,  hem Muhaceret Değişiklik Yasası hem de  Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısı ile , çalışma hayatında  hamle yaparak ekonomiye canlılık kazandırmak istediklerini belirtti.


GİAD Başkanı Gizem Çeliker Akandere de, özel sektörden gelen bireyler olarak reel sektörün sıkıntılarını  iyi bildiklerini ve Bakanlık ile  görüş alışverişi yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Akandere,  tasarı halinde olan Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Yasaları hakkında fikir alışverişinde bulunmaktan ve işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

 Özel sektörün mali sıkıntılarla boğuştuğunu ve işverenlerin  bu sıkıntıların aşılması konusunda  desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Akandere,  Bakanlık ile görüş alışverişine her zaman açık olduklarını ifade etti.

Son Güncelleme: 21.10.2011 14:46
Anahtar Kelimeler:
ZiyaretünverdiBakanlıkGiad
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