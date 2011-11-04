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Ünverdi Bakanlığı'na Bağlı Daireleri Ziyaret Edip Bayramlaşıyor

Şerife Ünverdi, Sosyal Sigotalar Yasa’nın geri çekilmesinin söz konusu olmadığını söyledi

Ünverdi Bakanlığı'na Bağlı Daireleri Ziyaret Edip Bayramlaşıyor

Şerife Ünverdi, Sosyal Sigotalar Yasa’nın geri çekilmesinin söz konusu olmadığını söyledi

04 Kasım 2011 Cuma 11:02
Ünverdi Bakanlığı'na Bağlı Daireleri Ziyaret Edip Bayramlaşıyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Sosyal Sigotalar Yasa’nın geri çekilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Ünverdi, Bakanlığı’na bağlı daireleri ziyaret etmeyi ve çalışanlarla bayramlaşmayı bugün de sürdürdü.

Ünverdi bu çerçevede önce Sosyal Sigortalar Dairesi’ni ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı ve Daire Müdürü Erçin Tekpınar ile görüştü.

Ünverdi Sosyal Sigortalar Dairesi’nden sonra İhtiyat Sandığı Dairesi, Çalışma Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Çalışma İzin Merkezi’ni de ziyaret edip çalışanlarla bayramlaştı.

SOSYAL SİGORTALAR YASA TASARISININ GERİ ÇEKİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın meclisten geri çekilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

BRT’de katıldığı bir  programda konuşan Ünerde, Sosyal güvenlikle yasa tasarılarıyla ilgili olarak hem kendisinin hem de önceki Bakan Türkay Tokel’in ciddi çalışmalar yaptığını anlattı. Ünverdi, Sosyal Sigortalar’ın önünün açılması için bazı tedbirlerin alınması noktasında toplumun hemfikir olduğunu kaydetti.

Tasarıları meclise taşımadan önce tüm kesimlerden görüş aldıklarını ifade eden Bakan Ünverdi, “herkesin fikrine önem veriyoruz” dedi.

Şerife Ünverdi, tasarıların yeniden görüşüleceği tarihe kadar birkaç maddede bazı değişikliklerin olabileceğini de kaydetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi ile tasarıları meclise sunmadan önce görüştüklerini anımsatan Ünverdi, her iki partinin yetkililerinin de bu görüşmelerde herhangi bir öneri sunmadıklarını söyledi.

Ünverdi, komite aşamasında da bu durumun devam ettiğini aktarırken, sendikaların ise tasarıların tümüne karşı çıktığını ifade etti.

Bazı milletvekillerinin yapılan düzenlemelerin bile yetersiz kalacağını meclis kürsüsünden dile getirdiklerini anlatan Ünverdi, tüm görüşleri tekrardan değerlendirmek adına tasarıların görüşülmesini ertelediklerini söyledi.

Son Güncelleme: 04.11.2011 11:02
Anahtar Kelimeler:
ZiyaretünverdiDaireBayram
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