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Unutulmaz anın üzerinden 24 yıl geçti ama… Değişen tek şey…

Güney Sudan'da halkın yarısının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olmasına karşın mantık sınırlarını zorlayan bir karar alındı. Ülkede 400 milletvekilinin her birine araba almaları için 40 biner dolar kredi verilirken, karar büyük tartışma yarattı.

Unutulmaz anın üzerinden 24 yıl geçti ama… Değişen tek şey…

Güney Sudan'da halkın yarısının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olmasına karşın mantık sınırlarını zorlayan bir karar alındı. Ülkede 400 milletvekilinin her birine araba almaları için 40 biner dolar kredi verilirken, karar büyük tartışma yarattı.

27 Temmuz 2018 Cuma 23:15
Unutulmaz anın üzerinden 24 yıl geçti ama… Değişen tek şey…

Sudan’da 1994 yılında çekilen bu fotoğraf o dönem dünyanın gündemine oturmuş, açlıktan iki büklüm olan bir çocuğun ölmesini bekleyen akbabayı gösteren fotoğraf Pulitzer ödülü almıştı.

Fotoğrafı çeken isim Kevin Carter, o anları görüntüledikten küçük kıza yardım etmemiş ve oradan uzaklaşmıştı. Aldığı karardan sonra depresyona giren Carter, fotoğrafın çekilmesinin üzerinden 3 ay geçtikten sonra intihar etmişti.

Bu fotoğrafın üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen Güney Sudan’da değişen hiçbir şey yok. 12 milyon nüfusa sahip ülkenin neredeyse yarısı açlıkla mücadele ediyor.

Güney Sudan'da ülkenin yarısı açlıkla mücadele ediyor.

Güney Sudan’da ülkenin yarısı açlıkla mücadele ediyor.

Halk açlıktan kırılırken, Güney Sudan parlamentosunda ise skandal bir karar alındı.

Ülkede 400 milletvekilinin her birine araba almaları için 40 biner dolar kredi verilme kararı çıktı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, “Milletvekillerinin motosikletle seyahat etmesini bekleyemezsiniz” diyerek söz konusu kararı savundu.

Salva Kiir

Salva Kiir

Devlete 16 milyon dolara mal olan karara karşı çıkanlar, Cumhurbaşkanı Salva Kiir’in iki hafta önce görev süresini 2021’e kadar uzatan milletvekillerini bu yolla ödüllendirdiğini söylüyor.

Güney Sudan, Dünya Bankası verilerine göre kişi başı yıllık 745 dolarla milli gelirle 155. sırada yer alarak en fakir ülkeler arasında bulunuyor.

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