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20 Temmuz 2017 Perşembe 20:26

Ünlüler Hacklenmeye Devam Ediyor: Sarah Hyland’in Özel Fotorğafları İnternette!

Ünlüler Hacklenmeye Devam Ediyor: Sarah Hyland'in Özel Fotorğafları İnternette!
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Ünlüler Hacklenmeye Devam Ediyor: Sarah Hyland’in Özel Fotorğafları İnternette!
Geçtiğimiz aylarda başlayan ünlülerin hacklenmesine dair detaylar dallanıp budaklanıyor. Bir ünlü daha hacklendi, Sarah Hyland'in özel fotoğrafları ve videoları internete sızdı.

Aralarında Emma Watson gibi ünlülerin olduğu birçok kişinin özel fotoğrafları geçtiğimiz aylarda internette paylaşılmıştı. Modern Family aktristi Sarah Hyland’de hacklenen ünlüler kervanına katıldı. Hacklenen ünlülerin özel fotoğraflarının çeşitli internette gezmesi engellenmeye çalışılıyor.



DAVA AÇACAK
Sarah Hyland, bahsi geçen web sitesini dava etmek için gerekli işlemlere başlayacak. Aynı site daha önce Amanda Seyfried tarafından dava edilmiş ve dava sonrası fotoğraflar kaldırılmıştı.

 
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