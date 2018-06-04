Ünlü yıldız tanınmaz halde… Hayranlarını hastalık korkusu sardı
Hollywood Vampires grubuyla turneye çıkan Johnny Depp'in, hayranlarıyla çektirdiği fotoğraflardaki görüntüsü tartışma yarattı.
ABD’li oyuncu Johnny Depp’in son hali hayranlarını endişelendiriyor. Çalkantalı özel hayatı ve Amber Heard’den boşanma sürecinde zor günler geçiren ünlü oyuncu, Hollywood Vampires grubunu kurduktan sonra dünya turnesine çıkma kararı almıştı.
Sosyal medyada Depp’in tanınmaz halde olduğu görüşünde birleşilirken, ünlü oyuncunun ayyuka çıkan uyuşturucu ve alkol problemleri nedeniyle bu hale geldiği konuşuluyor.
54 yaşındaki Depp’in yalnızca aylık şarap harcamasının 30 bin doları (135 bin TL) bulduğu yönünde haberler çıkmıştı.