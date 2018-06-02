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Ünlü yıldız parasız mı kaldı? Hayranlarıyla para karşılığı…

Hollywood Vampires grubuyla turneye çıkan Johnny Depp, Rusya'daki konseri sonrası hayranlarıyla buluşmak için kişi başı bin dolar aldı.

Ünlü yıldız parasız mı kaldı? Hayranlarıyla para karşılığı…

Hollywood Vampires grubuyla turneye çıkan Johnny Depp, Rusya'daki konseri sonrası hayranlarıyla buluşmak için kişi başı bin dolar aldı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 09:13
Ünlü yıldız parasız mı kaldı? Hayranlarıyla para karşılığı…

ABD’li oyuncu Johnny Depp, sinema filmleri ve özel hayatının ardından, son dönemde kurduğu müzik grubu Hollywood Vampires’la gündemde. Grubun dünya turnesi kapsamında Rusya’ya giden Depp, Moskova’da verdiği konser sonrası ilginç bir uygulamaya imza attı.

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Kendisiyle tanışmak isteyen kadın hayranlarından 40 kişiyi seçen Depp, bunun karşılığında kişi başı bin dolar aldı. Depp’le tanışabilmek için kadınlar sıraya girerken, bu şansı yakalayanlardan biri ise ‘hayal kırıklığı’ yaşadığını anlattı.

Anastasiya Niyazgulova eşinin Depp'e benzediğini düşünüyor.

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Anastasiya Niyazgulova eşinin Depp’e benzediğini düşünüyor.

Rus basınına konuşan Anastasiya Niyazgulova, “Odaya girdiğimde heyecandan istemsizce titriyordum. Buraya yalnızca onun için geldiğimi söyledim. Birbirimize sarıldık. Johnny sırtıma hafifçe dokundu. Birkaç fotoğraf çektirdikten sonra görüşme bir anda bitti. Odaya girdiğim andan itibaren yüzümü inceliyordu” dedi.

Depp ve hayranları.

Depp ve hayranları.

2017’de şiddet uyguladığı iddia edilen eski eşi Amber Heard’den boşanan Depp’in, servetinin büyük kısmını kaybettiği için hayranlarıyla para karşılığı buluşmaya başlamış olabileceği belirtiliyor.

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