Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Ünlü Üniversitede Striptiz Rezaleti

Ünlü Üniversitede Striptiz Rezaleti

30 Ocak 2016 Cumartesi 15:59
Ünlü Üniversitede Striptiz Rezaleti
banner238
Ünlü Üniversitede Striptiz Rezaleti

İngiltere Harper Adams Üniversitesi'nde yaşanan striptiz skandalı ile çalkalanıyor. Ortaya çıkan görüntülere göre 2 kadın striptizci 2 kız öğrenciye striptiz yapıyor.

Shropshire’daki Harper Adams Üniversite’sinde öğrenciler tarafından kaydedilen görüntülerde okulun armasını taşıyan ceketler giyen 2 kız öğrenci için 2 kadın striptizci dans ediyor. Üstelik skandala adı karışan üniversite Kraliyet ailesinden Prenses Anne’nin elçisi olarak görülen bir üniversite… İngiliz basınında “utanç gecesi” olarak adlandırılan o geceye ait görüntülerde kadınlar sadece soyunmakla kalmayıp bir takım eylemlerde de bulunuyor. Öyle ki öğrencilerden biri dansçı kadınlardan birinin kasık bölgesine sürdüğü kremi yalıyor.İngiliz The Mirror'da yer alan habere göre, üniversitenin internet sayfasından yapılan açıklamada bu organizasyonun kampüsteki resmi öğrenci birliği tarafından gerçekleştirildiği ve bu okulda çalışmak kadar oynamanın da sert olduğu belirtiliyor. İngiliz basının tepki gösterdiği olay Prenses Anne’in şansölye olduğu üniversite olması sebebiyle büyük bir skandala da yol açtı. 
Son Güncelleme: 30.01.2016 18:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim