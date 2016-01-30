Ünlü Üniversitede Striptiz Rezaleti



İngiltere Harper Adams Üniversitesi'nde yaşanan striptiz skandalı ile çalkalanıyor. Ortaya çıkan görüntülere göre 2 kadın striptizci 2 kız öğrenciye striptiz yapıyor.



Shropshire’daki Harper Adams Üniversite’sinde öğrenciler tarafından kaydedilen görüntülerde okulun armasını taşıyan ceketler giyen 2 kız öğrenci için 2 kadın striptizci dans ediyor. Üstelik skandala adı karışan üniversite Kraliyet ailesinden Prenses Anne’nin elçisi olarak görülen bir üniversite… İngiliz basınında “utanç gecesi” olarak adlandırılan o geceye ait görüntülerde kadınlar sadece soyunmakla kalmayıp bir takım eylemlerde de bulunuyor. Öyle ki öğrencilerden biri dansçı kadınlardan birinin kasık bölgesine sürdüğü kremi yalıyor.İngiliz The Mirror'da yer alan habere göre, üniversitenin internet sayfasından yapılan açıklamada bu organizasyonun kampüsteki resmi öğrenci birliği tarafından gerçekleştirildiği ve bu okulda çalışmak kadar oynamanın da sert olduğu belirtiliyor. İngiliz basının tepki gösterdiği olay Prenses Anne’in şansölye olduğu üniversite olması sebebiyle büyük bir skandala da yol açtı.

Son Güncelleme: 30.01.2016 18:00